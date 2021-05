El homicidio de Violeta: 30 segundos de furia sin motivos en Recoleta

Violeta Argentina Fernández tenía 78 años y pesaba apenas 37 kilos. Vivía en la calle, en Agüero al 2300, en Recoleta. Era conocida y querida por los vecinos de la zona. En marzo de 2018, mientras dormía sufrió un violento intento de robo. El ladrón, identificado por fuentes judiciales como Juan Pérez Sánchez, fue condenado a la pena de 12 meses de cárcel de cumplimiento efectivo. Tres años y un mes después, en el mismo lugar, el ataque se repitió. Esta vez, sin motivos aparentes y en apenas 30 segundos, la mujer fue brutalmente golpeada en la cabeza. Murió casi en el acto. El presunto asesino fue detenido tres días después en Palermo. Se trata del mismo delincuente que tres años atrás había protagonizado el asalto.

Así surge de una resolución del juez en lo criminal y correccional porteño Edmundo Rabbione por la cual procesó con prisión preventiva por el delito de homicidio simple a Pérez Sánchez.

“[Pérez Sánchez] Se abalanzó sobre Fernández en un especie de forcejo, que duró alrededor de 30 segundos, durante los cuales le aplicó golpes en la cabeza y probablemente contra el piso. En ese momento, la víctima dejó de moverse”, explicó el magistrado en su resolución.

Violeta, la víctima del homicidio en Recoleta

El crimen ocurrió el 6 del mes pasado entre la 1.05 y la 1.13 en el puerta de un edificio de Agüero 2391, lugar donde dormía Violeta, como la llamaban todos los vecinos. El acusado del homicidio tiene 25 años y también, hasta su detención, vivía en situación de calle.

En la investigación del homicidio, el Ministerio Público estuvo representado por la fiscal Mónica Cuñarro.

“La víctima fue sorprendida por el imputado, quien sin motivo aparente alguno, se abalanzó sobre ella y le propinó varios golpes en su cabeza, presumiblemente con sus puños, provocándole traumatismos craneoencefálicos que desencadenaron su inmediato deceso”, describió el magistrado en su resolución.

A partir de las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona y el testimonio de testigos, detectives de la Policía de la Ciudad y los funcionarios judiciales pudieron reconstruir los momentos previos y posteriores al homicidio de Fernández.

Según las filmaciones, la tarde del 5 del mes pasado, a las 19.55, Pérez Sánchez pasó por delante de su futura víctima. Llevaba una mochila azul y estaba acompañado de otra persona. “En esa ocasión, no mantuvo contacto alguno con la damnificada”, explicó el juez.

A la 1.05 del día siguiente, Pérez Sánchez volvió a Agüero al 2300. Se sentó en un escalón de un edificio situado frente de donde dormía Violeta, donde estuvo varios minutos observando a su futura víctima. Después cruzó para concretar el ataque a golpes, que como se consignó duró apenas 30 segundos. Y después se retiró.

A la 1.13.05 las cámaras registraron al sospechoso caminando por la vereda par de Agüero en dirección a la avenida Las Heras. “[Pérez Sánchez] Observó a la damnificada, quien no efectuaba movimientos, cruzó la calle en diagonal en dirección a la vereda impar, y por varios segundos efectuó movimientos compatibles con revisarla sobre sus ropas y la realización de nuevos golpes, hasta que las 01.13.41 horas, al percatarse de la presencia de un transeúnte que caminaba por la calle Agüero, vereda impar, en dirección a donde se encontraba el imputado, detuvo su accionar, le preguntó a dicho sujeto ´¿Vos viste algo?´ a lo que éste contestó: ´No, yo venía atrás tuyo´”, sostuvo el juez en su resolución.

Así detuvieron al hombre procesado por la muerte de Violeta, la mujer que vivía en un trailer en Recoleta Policía de la Ciudad

Ese testigo, después de que el sospechoso se retirara, y al ver sangre donde estaba Violeta, llamó al número de emergencias 911. Fue ese el comienzo de la investigación.

“Hay una señora que vive acá desde siempre y está, no sé qué onda, además está toda con sangre. No sé qué le pasó, porque veo sangre en el piso… No sé si está desmayada o muerta …”, relató el testigo cuando llamó al 911.

Ataque mientras dormía

Según sostuvo el juez en su resolución, Violeta fue atacada mientras dormía. La autopsia hecha por el Cuerpo Médico Forense (CMF) determinó que la causa de la muerte fue un “traumatismo cráneo encefálico-cardiopatía hipertrófica”.

El magistrado explicó que “la prueba forense” dejó en evidencia que uno de los golpes que recibió la víctima fue hecho con “un objeto pequeño con punta”, que le “provocó un orificio en el sector frontal izquierdo del rostro, a partir del cual, en forma radiada, se produjo la fractura de los restantes huesos del cráneo, y la consiguiente hemorragia, que culminó con su deceso”.

Entre la ropa de la víctima fueron hallados 19.000 pesos y 1200 dólares. El homicidio, como sostuvo el juez en su resolución, no tuvo motivos aparentes. Quedara la duda si cuando regresó a la escena del crimen y revisó la ropa de Fernández buscó algo de valor, pero que no pudo llevarse al aparecer un peatón, que fue finalmente la persona que llamó al 911.

