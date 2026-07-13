El juego virtual empieza a ser la nueva “cueva” para lavar dinero narco

ROSARIO.- La imagen del narco que entra con un bolso lleno de fajos de pesos a una cueva para cambiarlo por dólares empieza a quedar opaca. El mundo cripto y el juego virtual empiezan a aparecer como plataformas cada vez más usuales para mover y lavar dinero del narcotráfico , ya que la virtualidad hace más complejo para la Justicia encontrar su origen y destino. Usan dominios en el exterior, que cambian de manera permanente, y hacen que el dinero –que dejó de ser físico y se traduce en monedas virtuales y créditos en casinos online– sea cada vez más difícil de identificar y de cuantificar.

Un número de teléfono; once dígitos que aparecen, casi escondidos, en un informe técnico dentro de un expediente de la fiscalía de Rosario. Esa línea de telefónica porteña, dada de alta en enero de 2014 a nombre de una SRL con domicilio en un local de la calle Florida, conecta a la banda de Los Menores, que lidera Lisandro “Limón” Contreras –detenido en diciembre de 2024 en el country San Sebastián, en Pilar– con al menos otras cuatro investigaciones abiertas en Buenos Aires por casinos virtuales ilegales. Es la evidencia de un fenómeno que la Justicia argentina viene persiguiendo por partes, de manera descoordinada, sin abarcar el todo: las organizaciones narco encontraron en las plataformas de juego online clandestino su nueva maquinaria de lavado.

La prueba de esa mutación aparece en Rosario. El procedimiento abreviado que la fiscal Georgina Pairola acordó con Ornella Dipietri, la expareja de Contreras condenada a tres años de prisión condicional, describe cómo una asociación ilícita dedicada a balaceras, homicidios y el control territorial de búnkeres de venta de drogas incorporó los casinos virtuales como línea de financiamiento orgánica.

Mientras las facciones de Leandro Vilches, Pablo Camino y Rodolfo Masini disputaban a tiros la zona oeste de Rosario, Empalme Graneros y San Lorenzo, la de Contreras se dedicaba, entre otros negocios, a “apuestas y juegos clandestinos, estafas a través de la venta de terrenos, creación de sociedades fantasmas e inversiones en monedas virtuales”. Es la pata financiera de la organización.

La dinámica quedó reconstruida tras los peritajes de los teléfonos secuestrados en noviembre de 2024 y por la propia declaración de Dipietri. Fernando Cappelletti, alias “Colo”, hoy prófugo con orden de captura internacional, administraba las plataformas: era el único que podía crear usuarios y cargar créditos, porque los casinos que usaba la red —Casino Zeus, Bet32, Jugalodos, Pulpo— no permiten que un apostador se registre solo.

Juego clandestino online: descubrieron cajas de seguridad de los sospechosos y secuestraron más de 2.000.000 dólares Gentileza Gendarmería Nacional

Rodrigo Cappeletti, hermano de Fernando, fue detenido en marzo pasado en Roldán, a 25 kilómetros de Rosario, custodiando un arsenal que estaba enterrado en un terreno. Le secuestraron dos fusiles calibre 5,56 × 45 milímetros OTAN –uno de fabricación china, el Tipo 56, y otro estadounidense, marca Colt–, dos carabinas (una con apariencia de fusil de asalto), un revólver 357 Magnum y cinco pistolas 9 milímetros. El gobernador Maximiliano Pullaro advirtió que ese arsenal era para atentar contra él.

Aquella restricción técnica —la de no permitir que un apostador se registre, sino que necesite de terceros— organiza todo el negocio: exige una cadena de intermediarios y “cajeros” que venden las fichas en la calle y cobran por billeteras virtuales.

Dipietri le compraba las fichas a Cappelletti —vía transferencias a un alias de Mercado Pago a su nombre— y se las revendía a cajeras como Jezabel D., quedándose con un margen.

Cuando en los chats hablaban de quién habilitaba la expansión del negocio, acordaron reunirse con “L”. Para la fiscalía, “L” es Contreras, el jefe narco de Los Menores, que autorizaba personalmente esta rama del negocio de las apuestas.

Hasta ahí, la causa rosarina sería una más entre las que proliferaron en los últimos dos años contra el juego online ilegal. Lo que la vuelve una pieza clave es un informe del Cuerpo de Investigaciones Judiciales incorporado al expediente. Los investigadores verificaron que casinozeus.io y Bet32.club —las dos plataformas centrales de la operación de Dipietri— derivan a sus usuarios al mismo WhatsApp de soporte.

Según fuentes judiciales, la titularidad de esa línea corresponde a Compu Tools SRL, con domicilio registrado en Florida 537, planta baja, en el microcentro porteño; estuvo activa entre enero de 2014 y noviembre de 2023.

En la causa aparece otro dato clave: ese mismo abonado ya había aparecido en dos investigaciones del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires, una por la plataforma ganaencasa.io y otra por celuapuestas.net.

Juego clandestino online: descubrieron cajas de seguridad de los sospechosos y secuestraron más de 2.000.000 dólares Gentileza Gendarmería Nacional

Cuatro marcas de casinos distintas —Zeus, Bet32, Ganaencasa, Celuapuestas— y un solo teléfono de soporte: el equivalente digital a encontrar el mismo sello en ladrillos de cocaína incautados en operativos diferentes.

Celuapuestas es el corazón de la mayor causa federal por juego ilegal del país: la que instruyen el juzgado federal N°2 de Morón y la fiscalía de Hurlingham contra la organización de Roberto Zuco, detenido en octubre de 2025 en el country Terralagos, de Canning.

La red operaba una familia entera de dominios —celuapuestas.com, .net, .io, .space— y montó una ingeniería de lavado con 31 sociedades pantalla, más de 200 vehículos, testaferros familiares y depósitos fraccionados: el “pitufeo”. La fiscalía estima que blanqueó más de 7 millones de dólares y 17.000 millones de pesos.

Zuco fue procesado con prisión preventiva; en una caja de seguridad vinculada a él aparecieron 2,5 millones de dólares y un lingote de oro.

Zeus, la otra marca del teléfono de Compu Tools, reaparece en una tercera investigación. En octubre de 2024, la fiscalía de San Isidro detuvo a una empresaria acusada de mover, en apenas seis meses, 2500 millones de pesos de apuestas ilegales a través de sociedades anónimas. Administraba los fondos del sitio ganamos.net y desde esa plataforma se promocionaba www.casinozeus.club, sin registro en ninguna provincia. Es la misma marca que usaba la célula de Contreras, con otro dominio: .club en Buenos Aires, .io en Rosario. La rotación de dominios manteniendo la marca es la técnica estándar de estas plataformas para sobrevivir a los bloqueos.

En 2024, la Caja de Asistencia Social-Lotería de Santa Fe presentó ante el Ministerio Público de la Acusación dos denuncias que suman 385 sitios de juego ilegal. Pidieron el bloqueo y el embargo de esas cuentas. En ese listado conviven casinozeus.io, bet32.club, celuapuestas.net y ganaencasa.io: las cuatro marcas del número de Compu Tools, denunciadas juntas por el ente provincial un año antes de que la fiscalía rosarina cerrara el acuerdo con Dipietri.

Si se analizan las causas, el dibujo que emerge no es el de una banda con un casino, sino el de un negocio de dos pisos. En el piso de abajo operan las redes minoristas locales: la célula narco de Contreras en Rosario, la organización de Zuco en La Matanza, la cueva financiera de la zona norte. Cada una con sus cajeros, sus testaferros y su dinero por lavar. En el piso de arriba, un proveedor de plataforma que les vende a todos el mismo servicio llave en mano: el software del casino, los paneles de administración de cajeros —admin.agentesbet.com, admin.pulpobet.com, según consta en los peritajes— y el soporte técnico centralizado.

El propio Cappelletti lo describió en los chats peritados del teléfono de Dipietri. Le ofrecía fichas “al 15%”, decía tener “fichas ilimitadas” a cambio de una franquicia mensual, proponía armar cajeros nuevos y enseñarles a publicar; “Podés llegar a vender 4 veces más”, prometía. Es el vocabulario de un distribuidor, no de un dueño.

Además, hay una coincidencia temporal: la línea de Compu Tools se activó en enero de 2014, el mismo año en el que, según la causa federal, la organización de Zuco ofrecía juego online sin control estatal. La baja del abonado, en noviembre de 2023, llegó cuando las investigaciones se cerraban sobre las plataformas.

El proveedor común no tiene imputados ni nombre público: Compu Tools no aparece mencionada en ninguna de las coberturas de las causas bonaerenses. Quiénes son sus socios, si la firma es operadora real o pantalla de un desarrollador radicado afuera —Bet32 exhibe licencia de Curaçao, la jurisdicción que ampara buena parte del juego gris de Sudamérica— y si los expedientes porteños y el federal llegaron a cruzarse son preguntas que todavía ninguna causa respondió.

No es la primera vez que aparece una alianza entre el lavado narco con el juego, pero antes las maniobras eran analógicas, no en el mundo virtual como ahora. En 2020, Los Monos se quedaron con las salas clandestinas del empresario Leonardo Peiti a fuerza de balazos y extorsión, en la trama que terminó con dos fiscales presos y el senador Armando Traferri acusado de garantizar protección judicial.

Esta trama tenía que ver con el juego físico: tragamonedas, garitos, sobres con efectivo. Cinco años después, la célula de Contreras muestra la versión 2.0: sin local, sin máquinas, con cajeras reclutadas por WhatsApp y la recaudación circulando por billeteras virtuales.

Este año, además, el MPA santafesino abrió otra causa por la plataforma “Lexus” a partir de la denuncia de un exfutbolista supuestamente extorsionado por una deuda de juego, a quien le advirtieron que “arriba de todo estaban Los Monos”. Esa causa podría tener otro destino con el retiro de la denuncia de la supuesta víctima, el exvolante de Rosario Central Jonatan Gómez.

La fiscal Pairola dejó escrita, en el acuerdo con Dipietri, la frase que explica la conveniencia del negocio: la actividad de apuestas “no pone en peligro la integridad física de terceros, al menos de forma directa”; rinde como el narcomenudeo, lava mejor que una financiera y casi no genera expedientes.

Para las organizaciones que ensangrentaron Rosario, el casino virtual parece ser la caja perfecta: la única huella que deja, a veces, es un número de teléfono.