Venía de peritar un siniestro vial, lo chocaron de atrás y terminó volcado en la General Paz

Un violento choque entre una camioneta y un auto provocó este domingo a la mañana un vuelco sobre la avenida General Paz, a la altura de la avenida Lope de Vega, en el barrio porteño de Villa Devoto. Dos personas resultaron heridas y debieron ser trasladadas al Hospital Vélez Sarsfield, mientras que el tránsito permaneció parcialmente restringido durante varias horas.

El siniestro ocurrió alrededor de las 8, en sentido hacia el Riachuelo, unos 500 metros antes de la bajada hacia la avenida Lope de Vega.

Por causas que aún son materia de investigación, un Ford Fiesta chocó de atrás a una camioneta Renault Kangoo y, como consecuencia del impacto, el utilitario −en el que viajaba un perito de Seguridad Vial de la Ciudad que acababa de intervenir tras otro incidente vial− terminó volcado sobre la calzada.

Choque y vuelco en la General Paz

Las imágenes registradas tras el siniestro mostraban a la Kangoo dada vuelta, mientras personal del SAME, bomberos y efectivos policiales trabajaban en el lugar para asistir a las víctimas y asegurar la zona.

Según informaron fuentes sanitarias, los heridos son un hombre de 36 años y una mujer de 35, quienes sufrieron politraumatismos de distinta consideración.

Ambos recibieron las primeras curaciones en el lugar y luego fueron trasladados en ambulancia al Hospital Vélez Sarsfield para una evaluación médica más exhaustiva, aunque en principio ninguno presentaba lesiones que comprometieran sus vidas.

El otro vehículo involucrado, un Ford Fiesta gris, quedó detenido algunos metros más adelante con importantes daños en el sector delantero derecho.

Mientras los equipos de emergencia asistían a los ocupantes, personal policial implementó un operativo de tránsito que obligó a restringir la circulación en dos carriles de la avenida General Paz, lo que generó demoras para quienes se dirigían hacia el sur de la ciudad.

Las tareas también incluyeron la remoción de restos de la colisión que habían quedado esparcidos sobre la calzada y la intervención de una grúa para retirar la camioneta volcada una vez finalizados los primeros peritajes.

El Fiesta gris quedó con daños sobre la parte derecha de la trompa

La investigación se enfocó en establecer cuál de los dos vehículos había realizado la maniobra que desencadenó el choque. Debido a que en ese punto específico de la General Paz no hay cámaras de seguridad, las autoridades policiales dependen de los peritajes y de las imágenes de los dispositivos tecnológicos ubicados unos metros hacia adelante y hacia atrás para determinar cuál de los dos rodados perdió el control y esclarecer las responsabilidades del choque.

Según pudo saber LA NACION, el conductor del utilitario forma parte del equipo de Seguridad Vial de la Policía de la Ciudad y venía de realizar peritajes en otro accidente registrado más temprano en el cruce de la General Paz con la Avenida de los Constituyentes.

En tanto, la conductora del Ford Fiesta volvía de celebrar la victoria de Argentina sobre Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

El episodio expuso la elevada cantidad de siniestros viales registrados durante la jornada. De acuerdo con los reportes difundidos por los servicios de emergencia, hubo al menos 15 incidentes de tránsito ocurridos durante la mañana de este domingo en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires.