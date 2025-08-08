El juicio contra el ex de Julieta Prandi: comienzan los alegatos y se define cuándo es el fallo

El juicio contra el exmarido de Julieta Prandi, Claudio Contarti, acusado de abuso sexual, entra en su etapa final con los alegatos del Ministerio Público Fiscal, de los representantes legales de la conductora y de la defensa. Además, hoy, se definirá cuándo se conocerá el veredicto del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de del Departamento Judicial de Zárate-Campana.

Prandi fue la primera testigo del juicio, que comenzó anteayer. Durante 90 minutos hizo un crudo relato del calvario que sufrió.

“Yo era su esposa y lo tenía que hacer”, dijo Prandi sobre las exigencias sexuales que se volvieron parte de una rutina de sometimiento. “Cuando dormía me agarraba del cuello, se ponía por detrás, abusaba de mí y cuando acababa, salía y lo hacía sobre mi cuerpo. Me daban muchas ganas de vomitar. Cada vez que lo recuerdo tengo ganas de vomitar”.

La actriz describió haber estado atrapada en un entorno de control absoluto por parte de su ex. Vivía en Escobar, aislada de su familia y amigos, con sus dos hijos pequeños y una mujer que, según dijo, actuaba como “carcelera”.

Claudio Contardi, el acusado, en los tribunales de Campana Martín Cossarini

“Le pasaba informes de todo. No tenía vida. Se encargaba de dejarme la heladera llena para los días que él no iba a estar. Era llegar y a mí se me cerraba la garganta, no podía respirar” , recordó.

El relato incluyó insultos, humillaciones y amenazas recibidas. “Me decía que estaba vieja, que era una bolsa de leche, que sin él no iba a poder trabajar, que era un depósito de semen”. También denunció que sus hijos fueron víctimas de maltrato. “Los insultaba. Ninguno quiere ver a su padre. Se los nombrás y les agarra una crisis nerviosa. Desde entonces están en terapia”, sostuvo.

Prandi contó que durante años no tuvo acceso a dinero, documentos ni teléfono: “Mi teléfono apareció en el freezer. Quedé incomunicada completamente”.

Antes, Contardi, en su declaración indagatoria se declaró inocente. “Lo niego rotundamente: nunca abusé. Nunca tuve una relación con Julieta que no fuese consentida“, dijo ante los jueces Lucía Leiro, Daniel Rópolo y Mariano Aguilar.

En la audiencia de hoy, se conocerá el pedido de pena que solicitará el fiscal Christian Fabio, funcionario que estyvo a cargo de la instrucción de la causa, y los abogados que representan a Prandi, equipo liderado por Fernando Burlando y Javier Baños.

Tras el alegato de la defensa, que seguramente pedirá la absolución, el tribunal informará cuándo se conocerá el veredicto.