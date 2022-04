El “loco de la carabina”. El vendedor de cosméticos que estalló cuando supo que le habían vendido un auto “mellizo”

SANTA FE. Volvió la calma al barrio Mosconi, de Rafaela. Atrás quedó el horror de la balacera que, la tarde del lunes, sacudió una zona habitualmente tranquila, cuando Sergio Daniel F., de 60 años, salió de su casa situada en la calle 26 de Enero al 300 con una carabina semiautomática calibre y comenzó a disparar en todas direcciones. Hubo tres heridos, dos mayores y un menor, todos fuera de peligro.

El solitario atacante acaparó de inmediato la atención policial; hizo falta un vasto operativo para rodearlo y detenerlo. El caso alcanzó repercusión nacional por diversas razones. Aún no hay una respuesta definitiva acerca de qué fue lo que le ocurrió a este hombre para asumir un protagonismo inusitado que lo mantendrá tras las rejas por un buen tiempo, ya que la causa que tramita el Ministerio Público de la Acusación (MPA) está caratulada como “tentativa de homicidio, agravada por el uso de arma de fuego”. También se le imputó una infracción a la ley 23.737, de estupefacientes, ya que en su billetera el acusado tenía un sobre con cocaína.

Así detuvieron al "loco de la carabina" en Rafaela

Anoche, este vecino que era conocido en el barrio, donde los pobladores se sorprendieron por su actitud belicosa, estuvo alojado en la comisaría 1ª y hoy fue trasladado la Alcaidía de la Unidad Regional V de la policía local. A la par, se completarán algunos estudios clínicos solicitados por la fiscal que lo investiga, Lorena Korakis. Sobre todo, peritajes psiquiátricos y psicológicos para establecer cuál es el estado de salud mental del imputado, y determinar si su insólita reacción fue producto de un estado de alienación.

Sergio Daniel F, es comerciante. Sus últimos trabajos conocidos fueron como viajante de una empresa de cosméticos con sede en Rafaela. Quienes lo trataban a menudo agregaron que también se dedicaba a la compraventa de autos usados, aunque esta no era su actividad principal.

La estafa y la venganza

¿Qué sucedió para generar ese comportamiento que llevó implícita la intención de herir y/o matar?

Según los investigadores, la versión más firme es que Sergio Daniel F., que compartía la vivienda con su madre, de más de 80 años, le había adquirido un auto a un vecino que reside en su misma cuadra, integrante del grupo conocido como “Los Gitanos”. Ese coche, de origen alemán, no pudo ser patentado a nombre del comprador porque en el Registro de la Propiedad Automotor se detectó que era “un coche mellizo”, es decir, que la patente original había sido clonada y difería del número de chasis y motor.

El comprador comenzó a exigirle al vendedor la devolución del dinero, ya que el auto en cuestión no iba a poder ser utilizado, por el riesgo de ser incautado. Al parecer, el reclamo se fue haciendo cada vez más fuerte -incluidas eventuales amenazas mutuas- y Sergio Daniel F. intentó poner fin a la situación de manera drástica la tarde del lunes 18 de abril.

Quienes fueron testigos de la intempestiva salida de Sergio Daniel F. coincidieron en señalar que, en cuanto ganó la vereda, la primera ráfaga de disparos fue dirigida hacia la vivienda donde reside quien le vendió el coche que no pudo patentar. “Fueron entre 8 y 10 disparos seguidos. Después no tiraba, pero seguía amenazando a los que pasaban por la vereda, muchos de los cuales no podían creer lo que estaban viendo”, confió a este diario un vecino que prefirió el anonimato.

Salió a la calle con una carabina y disparó a mansalva en Rafaela: tres heridos

Tras un nuevo ataque con la carabina semiautomática Smith & Wesson calibre 22 -registrada legamente a nombre de Sergio Daniel F.-, vecinos corrieron a ayudar a una mujer y a un hombre que pedían auxilio.

El hombre, de 29 años, presentaba una herida en la zona del brazo y la mujer, de 46 años, un impacto de bala en una de sus piernas. Fueron atendidos y trasladados por el servicio de Emergencias 107 para su atención al hospital “Jaime Ferrer”, de Rafaela.

Poco después se tomó conocimiento de que un chico de 9 años también habría sufrido “raspones” en un codo; no se pudo precisar qué tipo de herida era, ni la forma en la que fue causada, aunque sí se sabe que fueron lesiones superficiales.

El hombre herido es padre del niño y anoche, junto a la mujer, fueron dados de alta. El menor recibió curaciones en el hospital y pudo ser llevado rápidamente a su domicilio.

Sobre el operativo de detención, el jefe de la Unidad Regional V, comisario mayor Ricardo Suárez, precisó: “Recibimos un llamado de la central de emergencias 911, donde informaban sobre una mujer herida de arma de fuego. Inmediatamente, otro aviso, de un hombre armado en la calle. Pensando que podría ser una persona fuera de sus cabales, realizamos cercos perimetrales y comenzamos a intentar dialogar con la persona. Intentamos dialogar con él hasta que dejó el arma sobre un tapial y procedimos sorpresivamente a su aprehensión”.

Esta mañana se confirmó que un hermano del atacante falleció dos años atrás: se quitó la vida arrojándose debajo de un camión. El padre de Sergio Daniel F. también falleció hace más de 5 años, según algunos vecinos. Eso hizo que su madre quedara a su cuidado.

El "loco de la carabina", al acecho en Rafaela

Estupefacientes en la mira

A pesar del hermetismo que rodea a la investigación, el sitio web Rafaela Noticias publicó esta mañana que “según información a la que se pudo acceder, la Brigada Antinarcóticos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) confirmó que en la billetera del sujeto se encontraba cocaína”.

Eso se descubrió luego de la requisa de las pertenencias del tirador, entre ellas, su billetera. Dentro de ella “se detectó que poseía un envoltorio con una sustancia blanquecina similar al clorhidrato de cocaína. Tras tomar conocimiento la fiscal, se convocó la presencia de la Brigada Antinarcóticos de la AIC, quienes se apersonaron en el lugar y realizaron las tareas de campo determinando que se trataba de cocaína, imputándolo por infracción a la Ley N° 23.737″.

Además, en la zona del ataque a tiros, el personal de la AIC secuestró las vainas servidas.

Las diligencias fueron ordenadas por la fiscal en turno del Ministerio Público de la Acusación, Lorena Korakis.