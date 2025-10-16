El misterio del remisero descuartizado por Laurta: habría sido asesinado de un balazo o con un golpe feroz en la cabeza

Para la Justicia de Entre Ríos, Pablo Daniel Rodríguez Laurta mató al remisero Martín Palacio para quedarse con su Toyota Corolla y evitar que, al denunciarlo por el robo, pudiera frustrar el plan que había pergeñado para asesinar a su expareja Luna Giardina, a su exsuegra Mariel Zamudio y secuestrar a su hijo, de seis años.

Los fiscales de Concordia acusaron a Laurta por el homicidio criminis causae de Palacio, ocurrido entre las 19.54 del 7 de octubre y las 3 del 8 de octubre.

Martín Palacio, remisero de Concordia que llevó a Pablo Laurta y está desaparecido

Según la imputación de los representantes del Ministerio Público Laurta sería responsable del homicidio según el inciso 7 del artículo 80 del Código Penal que establece la prisión perpetua para quienes maten “para preparar, facilitar, consumar u ocultar otro delito o para asegurar sus resultados o procurar la impunidad para sí o para otro o por no haber logrado el fin propuesto al intentar otro delito”.

Las últimas imágenes del remisero al encontrarse con Laurta

Si bien la autopsia determinó que el desmembramiento del cuerpo hallado en la zona de Estación Yeruá fue post mortem [cuando el remisero ya estaba muerto], una serie de elementos incorporados en el expediente abonaron la presunción de que existió una muerte violenta y que la víctima sería el remisero Palacio.

La detención de Pablo Laurta en Gualeguaychú Policía de Entre Ríos

Para saber cuál fue la mecánica de la muerte falta encontrar las otras partes del cuerpo que fueron descuartizado, aunque los investigadores presumen que Palacio habría sido asesinado de un balazo o de un fuerte golpe en la cabeza.

Las pruebas que fundaron la imputación contra Laurta fueron las grabaciones de las cámaras de seguridad de la estación terminal de ómnibus de Concordia del 7 de octubre a las 19.54, cuando se registró el momento en que el acusado abordaba el Toyota Corolla blanco de Palacio y las imágenes de la estación de servicio de San Salvador, en Entre Ríos, a las 3 del 8 de octubre.

Pablo Laurta rompió el silencio: “Todo fue por justicia”

En esa última grabación quedó registrado el momento en que Laurta, sin Palacio, carga combustible al Toyota Corolla blanco. Mientras que un testigo y otra cámara de seguridad, en Córdoba, registró cuando Laurta incendió el vehículo que le robó a Palacio, el 9 de octubre.

Además, el celular del remisero se activó por última vez el 7 de octubre a la noche en una antena que realiza el servicio de telefonía móvil en la zona de Concordia y Estación Yeruá. A partir del momento en que la familia de Palacio perdió contacto con el remisero, radicó una denuncia por averiguación de paradero y consignó que el chofer había sido contratado por un pasajero con las características de Laurta.

Con el hallazgo de los restos que, según los investigadores corresponderían en un 99 por ciento a Palacio, el caso pasó a ser investigado como un homicidio agravado.