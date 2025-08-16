El “perejil” del caso de Nora Dalmasso fue detenido por un asesinato a golpes

CÓRDOBA.-Gastón Zarate, el “perejil” del caso de Nora Dalmasso quedó detenido este sábado por la tarde en Río Cuarto por el crimen de un hombre de 37 años en un complejo deportivo durante un partido de fútbol.

Según las primeras informaciones, la víctima fue atacada por otro hombre, de aproximadamente 45 años, con un elemento contundente y murió en el lugar a raíz de las heridas sufridas.

Por el hecho fue detenido Gastón Zárate, quien años atrás estuvo imputado en la causa por el crimen de Nora Dalmasso, en calidad de posible autor del homicidio. El hombre había sido señalado en su momento como “el perejil” del caso y luego quedó desvinculado del expediente.

En febrero de 2007, tres meses después del crimen de Nora Dalmasso, Zárate -quien había sido pintor en la casa del barrio cerrado- fue detenido e imputado de los delitos de “violación y homicidio”.

La medida fue a requerimiento del terceto de fiscales que entonces tenía a cargo la investigación, integrado por Javier Di Santo, Fernando Moine y Marcelo Hidalgo. Cuatro años después, en marzo de 2011, Zárate fue sobreseído.

La detención de Zárate durante la investigación por el asesinato de Dalmasso generó una fuerte reacción social que se trasladó a las calles, ya que se realizaron marchas en Río Cuarto para pedir la libertad de ese obrero. El reclamo popular concluyó con la liberación de Zárate luego de 12 horas de encierro.

A partir de ese momento se lo conoció como “el perejil”, ya que la sociedad que estaba atenta al desarrollo del caso Dalmasso consideró que Zárate solo había sido señalado como sospechoso del crimen para encubrir el homicidio, cuyas crónicas por entonces se enfocaban en posibles vínculos con actores de la clase política cordobesa y empresarios de fuerte poder económico. En esa mirada, Zárate era alguien que cumplía el rol de persona descartable para el poder.

El asesinato de Dalmasso sigue impune. Y el llamado “perejil” ahora está detenido por un asesinato.

Trascendió que Zárate habría estado en ese complejo deportivo donde se registró el asesinato junto con sus dos hijos adolescentes. En circunstancias que son motivo de investigación, el “perejil” del caso Dalmasso habría quedado involucrado en una pelea que derivó en la muerte de un hombre de 37 años. El arma homicida sería un hierro, que fue utilizado por el asesino para golpear varias veces en la cabeza a la víctima.

Los investigadores aguardan los resultados de la autopsia para confirmar la mecánica del crimen. Y tomarán declaración a los testigos de la trifulca.