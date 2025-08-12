El peso de la moto lo venció: intentó dos robos en Saavedra y terminó detenido

La ambición lo delató y condenó. Un hombre que había intentado robar una moto en el barrio porteño de Saavedra y que, minutos después, logró sustraer otra en la misma zona, fue identificado por las cámaras de seguridad y señalado por vecinos que alertaron al 911. Personal de la Policía de la Ciudad lo detuvo poco después, cuando intentaba escapar.

Quiso llevarse un rodado de alta gama, pero era tan grande que se le caía

La detención se produjo la semana pasada, tras un llamado al 911 que interrumpió la rutina habitual del barrio de Saavedra. Según informaron fuentes policiales, un vecino alertó sobre la presencia de un hombre que manipulaba una motocicleta estacionada sobre la calle Holmberg al 4400. El denunciante indicó que el sujeto revisaba partes del vehículo y accionaba mecanismos de forma apresurada.

Efectivos de la Comisaría Vecinal 12A fueron hasta la zona indicada. No habían pasado más de unos minutos cuando los primeros efectivos llegaron al lugar. Aunque el sospechoso no estaba, un vecino que había observado buena parte de la secuencia decidió acercarse a los policías para dar un dato fundamental: había escapado por la calle Ruiz Huidobro, intentando mezclarse entre el tránsito para evitar ser identificado.

Parte de los daños provocados a una de las motos que quiso robar

Con esa información, las patrullas iniciaron un rastrillaje por las calles internas del barrio, recorriendo esquinas y verificando cualquier vehículo o persona que coincidiera con la descripción. El operativo fue breve pero certero. Apenas 200 metros más adelante, los uniformados interceptaron al individuo circulando en una motocicleta marca Zanella, modelo Patagonian.

Al momento de la aprehensión, los oficiales constataron que el tambor de ignición presentaba daños visibles, con marcas compatibles con un posible intento de arranque sin llave.

Móviles Comisaría Vecinal 12A interceptaron al delincuente

Mientras se verificaba la procedencia de la moto recuperada, en el grupo de seguridad vecinal comenzaron a circular imágenes captadas por cámaras particulares que mostraban al sospechoso, instantes antes, manipulando otra moto estacionada en la calle Olof Palme al 4700, a pocas cuadras del lugar.

Los oficiales se trasladaron hasta el lugar del segundo intento de robo, donde dialogaron con el propietario del rodado. Allí, el hombre confirmó que había daños visibles en la parte lateral izquierda de su motocicleta y que el cableado de un faro auxiliar estaba cortado.

El sospechoso fue reducido y trasladado a la División Comisaría Vecinal 12ª de Saavedra. La causa quedó a cargo de la Fiscalía del Distrito de los Barrios Saavedra Núñez, encabezada por José María Campagnoli.

En el grupo de seguridad vecinal comenzaron a circular imágenes de cámaras particulares que lo mostraban, momentos antes, intentando robar otra moto estacionada en la calle Olof Palme al 4700

Ahora, los investigadores analizan las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en el barrio, con el objetivo de reconstruir en detalle el recorrido del acusado, esclarecer si existen cómplices y determinar si el acusado estuvo implicado en otros episodios de robo de automotores.