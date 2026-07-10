Dos policías se disfrazaron de playeros en Luján y arrestaron a dos acusados por 14 robos

En un operativo de película llevado a cabo en Luján, dos policías se disfrazaron de playeros para pasar desapercibidos mientras montaban vigilancia en una estación de servicio y lograron arrestar a dos ladrones acusados de haber participado de 14 robos.

La investigación se inició meses atrás ante el crecimiento de asaltos por parte de una banda de motochorros registrados en Luján y localidades cercanas, como Mercedes y Carlos Keen.

La Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) Luján, en colaboración con la Fiscalía N°9, empezó a realizar tareas de inteligencia y analizar las cámaras de seguridad de las zonas donde se produjeron los hechos.

Como resultado, lograron identificar a uno de los sospechosos, quien fue detenido el 1° de julio en un operativo realizado en el barrio El Raffo de General Rodríguez. El hombre fue identificado como Ignacio Emanuel Soto, de 19 años.

Soto, el primer detenido de la causa DDI Luján

Luego de su arresto, los investigadores lograron dar con una estación de servicio donde el detenido solía reunirse con otro de los principales sospechosos. En ese contexto, se puso en marcha una nueva operación.

El operativo encubierto

Dos efectivos se vistieron de playeros en una YPF situada sobre la Ruta Nacional N°7 para pasar desapercibidos y cumplir con tareas de vigilancia. Vestidos con los uniformes de la empresa estatal, lograron interceptar a los delincuentes el jueves último cuando llegaban en una moto de alta cilindrada.

Los sospechosos fueron identificados como Matías Ezequiel Barroso, de 38, y Sebastián Ezequiel Barroso, de 18. Ambos ofrecieron resistencia e intentaron escapar, pero finalmente fueron reducidos.

A su vez, durante el procedimiento fue secuestrada una moto Honda Tornado, presuntamente utilizada para realizar los robos, dos cascos y un celular iPhone 14.

Los investigadores analizaron las cámaras de seguridad para identificar a los sospechosos DDI Luján

Los Barroso eran investigados por formar parte de una banda de motochorros que realizó 14 asaltos entre febrero y junio de este año, alguno de ellos con violencia y la utilización de armas de fuego. En uno de ellos una persona resultó herida de bala.

Los ladrones “se movilizaban en motocicletas de alta cilindrada, interceptaban a motociclistas en rutas y accesos de la zona y, mediante amenazas con armas de fuego e incluso disparos y sustraían los rodados para luego darse a la fuga”, según consignó el medio local Luján Hoy.

La banda operaba centralmente sobre las rutas provinciales N° 6, 7 y 34 y el Acceso Oeste, además de en diferentes barrios de Luján, Mercedes y Carlos Keen.