Un “gatillero narco”, buscado por homicidio, fue atrapado tras una persecución y vuelco: su cómplice murió

A principios de año, un sindicado “gatillero” o “soldadito” había matado a un vecino de La Matanza que lo increpó por vender estupefacientes en el barrio donde vivía. El homicida fue identificado como Lucas Iturrez, de 22 años, y se ordenó su detención. Además, hace cinco días, su pareja lo denunció por haberla amenazado de muerte. La Justicia dispuso una “prohibición de acercamiento”.

Ayer, la denunciante, una joven de 26 años, llamó al número de emergencias 911 para dar aviso de que Iturrez estaba durmiendo en su casa. Entonces, el fiscal de La Matanza Claudio Fornaro ordenó un allanamiento de urgencia y que se le tomara declaración testimonial a la víctima.

La última parte de la persecución quedó grabada por una cámara de seguridad

“Cuando personal de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) La Matanza de la policía bonaerense se dirigía a buscar a la joven para tomarle declaración, los detectives se cruzaron con el sospechoso, que circulaba en Chevrolet Corsa gris”, dijeron fuentes policiales.

Iturrez no estaba solo. Lo acompañaba Fernando Velázquez, de 19 años. Al notar la presencia policial, decidieron escapar a toda velocidad. No acataron la voz de alto.

El personal policial inició una persecución. Hubo un tiroteo. Los sospechosos no pudieron ir muy lejos. Cuando escapaban a una alta velocidad, perdieron el control del auto y volcaron", agregaron las fuentes consultadas.

Iturrez quedó atrapado en el auto, tenía una herida de bala en la pierna derecha. Lo había alcanzado una bala disparada por la policía. Fue trasladado fuera de peligro al Hospital Simplemente Evita, en González Catán.

Velázquez murió. A su lado se secuestró un arma de fuego. “Todo indica que se suicidó antes de ser detenido por la policía. Al ser esposado, Iturrez llegó a decir que su compañero había dicho que antes de ser atrapado por la policía prefería matarse”, indicaron fuentes de la investigación.

El auto en que circulaban los dos sospechosos había sido robado por dos motochorros anteayer en jurisdicción de la comisaría 3a. de Virrey del Pino, en La Matanza.

“Iturrez y Velázquez eran, como se conoce en la jerga narco, un ‘gatilleros’ o ‘soldaditos’. Tenían bajo su custodia puntos de ventas de estupefacientes en los barriso Nicol y Esperanza, en La Matanza, donde se intensificaron los enfrentamientos entre bandas narco por el control del territorio”, dijeron fuentes policiales.