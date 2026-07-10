En los últimos días, seis delincuentes murieron en enfrentamientos con policías en Buenos Aires

La secuencia mortal se reitera con bastante frecuencia: un grupo de delincuentes elige un blanco, pero los ladrones son sorprendidos por la víctima, dado que no se trata de un simple ciudadano desarmado, sino de un policía de franco, sin uniforme, pero con su arma reglamentaria. Esos enfrentamientos derivaron en los últimos días en tiroteos en los que fueron abatidos cinco malvivientes. Otro joven vinculado con el delito, en tanto, murió tras una persecución policial, que incluyó intercambios de disparos y el vuelco del auto en el que circulaba con un cómplice de frondoso prontuario.

La policía bonaerense notificó esa muerte en La Matanza como el suicidio de un delincuente, identificado como Fernando Velázquez, de 19 años, que estaba rodeado de policías. La fiscalía aún no definió la mecánica del hecho, pero lo cierto es que un ladrón murió al enfrentarse con uniformados que buscaban a su cómplice, Lucas Iturrez, un gatillero narco que tenía pedido de captura por un asesinato. Ambos, el detenido y el fallecido, circulaban en un auto robado cuando fueron perseguidos por patrulleros. Fue la sexta muerte confirmada de delincuentes en los últimos días.

Poco antes se había conocido el tiroteo entre un policía federal y cuatro delincuentes en Moreno. Uno de los agresores que habían intentado asaltar al oficial, que volvía a su hogar sin uniforme, murió en el lugar del intento de robo, en el cruce de Ituzaingo y Alem. Ese enfrentamiento se registró ayer, a las 7.

Antes se habían sumado cuatro muertes de ladrones, en tres episodios que se conocieron públicamente el pasado miércoles. La sucesión de situaciones de extrema violencia en las calles bonaerenses había comenzado el martes, a las 17.20. Al igual que en el consignado caso del policía federal que repelió una emboscada y mató a un ladrón, el tiroteo que inició esta seguidilla mortal se registró tambén en Moreno y participaron un integrante de la mencionada fuerza de seguridad y varios delincuentes.

Sucedió en la localidad de La Reja, cuando un cabo de la PFA salió de su casa para defender a un vecino de un intento de robo. En la esquina de Santa María de Jesús al 2600, ese suboficial que se desempeña en la División Seguridad del Poder Judicial de la Nación, fue herido de tres balazos, pero logró abatir a dos de los agresores.

Casi a la misma hora pero en City Bell, partido de La Plata, un efectivo de la Policía Federal que circulaba en su moto por el Camino Centenario mató a uno de los dos ladrones que le apuntaron con un arma para robarle.

Fuentes policiales indicaron que el violento episodio ocurrió en las adyacencias de la estación del tren de City Bell, cuando dos delincuentes emparejaron la marcha de un motociclista para robarle. No advirtieron que el conductor de la moto era un policía que estaba sin uniforme. Cuando los asaltantes le apuntaron, el conductor de la moto se identificó como miembro de una fuerza de seguridad, impartió la voz de alto y disparó. Uno de los ladrones resultó abatido, mientras que su cómplice, herido de gravedad, fue trasladado al hospital San Roque, de Gonnet, donde quedó internado con custodia policial.

En tanto, el miércoles pasado, en la localidad de Gerli, en el partido de Avellaneda, un suboficial retirado de la Policía Federal, de 71 años, mató a uno de los dos delincuentes en moto que intentaron robarle el dinero que, minutos antes, había retirado de una casa de cambios.