El testimonio de otra mujer compromete la situación judicial del futbolista Sebastián Villa

Una testigo afirmó hoy ante la Justicia que fue víctima de un abuso por parte del futbolista Sebastián Villa la misma noche en la que la joven Rocío Tamara Doldán dijo que el jugador de Boca la violó en un country de Canning, en junio de 2021, aunque esta nueva víctima aseguró que tenía “miedo” y por eso no quería instar la acción penal, según reveló el abogado de la primera damnificada.

El letrado Roberto Castillo, quien representa en la causa a Doldán, contó al canal Crónica que la declaración de esta nueva presunta víctima “es una prueba importantísima”. Castillo explicó que esta nueva víctima declaró este mediodía convocada por la fiscalía, luego de que ayer otra testigo, cuyas iniciales son N.C., la mencionara en su declaración como otra potencial víctima de abuso la noche del 26 de junio del año pasado, en una fiesta que Villa organizó en su casa del country Venados II tras un asado con otros jugadores del plantel de Boca.

”Lo que refiere ella es que fue (con Villa) a buscar una camiseta porque es hincha de Boca. Lo que dice es ‘yo no quería tener relaciones sexuales sin cuidarme, después no quise porque yo había tenido una relación sexual anterior con él y la pasé mal’”, contó Castillo. El abogado luego explicó que, en la declaración, la joven contó que quería irse y que como Villa no la dejaba salir, ella generó “un movimiento para que él se distraiga” y allí “fue a la puerta, empezó a gritar y salió corriendo con la ropa interior rota”.

Sebastián Villa será juzgado en septiembre próximo por violencia de género tras la denuncia de su expareja

Castillo explicó que en ese tramo de la testimonial, la fiscal de la causa, Vanesa González, de Violencia de Género de Esteban Echeverría, le explicó a la testigo que había sufrido “un abuso sexual sin acceso carnal” y le preguntó “si iba a denunciar”, pero que la joven no quiso. ”Ella refirió que tiene miedo. Que ella cuenta todo lo que sabe y todo lo que vivió, pero no quiere denunciar porque ve todo el impacto público que tiene la causa y no quiere perder el trabajo”, señaló Castillo.

Consultado sobre los próximos pasos en la causa, el abogado de la víctima dijo: “Lo que falta ahora es que se le tome la declaración indagatoria a Villa y después se le pida la prisión preventiva”.

La fiscal había aceptado el pedido de la defensa de Villa para que la indagatoria -que en un principio estaba prevista para hoy- se realice el próximo 30 de julio, luego de los dos partidos que el futbolista disputará por el torneo local y por la Copa Libertadores en Brasil. Estas testimoniales forman parte de las nuevas medidas de prueba que la fiscal González suma al expediente con el fin de profundizar la pesquisa por el abuso sexual, como le ordenó el juez de Garantías 2 de Lomas de Zamora, Javier Maffucci Moore, cuando rechazó el pedido de detención de Villa formulado el 7 de este mes.

Si bien la fiscal González consideró que era necesario detener al futbolista por la existencia de peligro de fuga debido a la expectativa de pena que tiene el delito que se le imputa -de 6 a 15 años de prisión, no excarcelable-, el juez le dijo que debía profundizar antes la pesquisa. Entre otras medidas, la fiscal había citado a Villa a declaración indagatoria para hoy a las 10.30, aunque la diligencia fue postergada hasta el 30 de junio porque el jugador viajará a Brasil para jugar la Copa Liberadores.

El delantero colombiano Sebastián Villa enfrenta varias denuncias de abusos y agresiones

La denuncia contra Villa fue presentada por escrito el 13 de mayo en la UFI 3 de Esteban Echeverría y a los tres días la víctima la ratificó de manera presencial en la fiscalía. La joven contó que el hecho ocurrió la noche del 26 de junio de 2021 en el country “Venado II” de la localidad bonaerense de Canning, partido de Ezeiza, donde vivía el futbolista, y luego de un asado del que habían participado otros jugadores del plantel xeneize.

Según la denuncia, Villa había consumido “mucho alcohol” y comenzó a reprocharle que sospechaba que le gustaban o que había estado con otros jugadores del plantel.Tras mantener una fuerte discusión, ambos se retiraron del lugar y se dirigieron a la casa del futbolista junto a un empleado de seguridad y un amigo del jugador, y, allí, según dijo, Villa la encerró en una habitación, abusó sexualmente de ella y la intentó sofocar.

Esa no es la única causa penal que involucra a Villa, ya que el delantero de Boca será sometido a un juicio entre el 19 y 21 de septiembre próximos en otro expediente que le inició su expareja por las lesiones y amenazas sufridas en abril del 2020 en la casa que compartían en la localidad bonaerense de Canning. De hecho, una jueza correccional de Lomas de Zamora ya le había concedido al acusado una autorización especial para viajar a Brasil la semana próxima, a pesar de que tiene un impedimento judicial de abandonar el país en el marco de esa otra causa.