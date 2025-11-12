El testimonio que puede complicar la estrategia defensiva de Julieta Makintach

Fue el primer testigo de la última audiencia de la etapa de pruebas del jury que enfrenta la polémica jueza Julieta Makintach. Y su testimonio, según todo indica, complicó la estrategia de defensa de la magistrada.

“A mí me consta que la jueza sabía de este proyecto”, dijo José María Arnal Ponti, el dueño de Ladoblea, la productora detrás de Justicia Divina, proyecto audiovisual que tenía como objetivo contar, en clave de documental, detalles del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, debate que finalmente fue declarado nulo por el cuestionamiento a Makintach, que integró como subrogante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro.

Arnal Ponti declaró como testigo ante el jurado de enjuiciamiento presidido por Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte de Justicia bonaerense.

La jueza Julieta Makintach en un cuarto intermedio del jury Ignacio Amiconi

El testigo contó que el proyecto de documental se lo acercó Juan Manuel D’Emilio en febrero pasado; el malogrado juicio comenzó el 11 de marzo último.

“El proyecto era muy interesante desde lo audiovisual. Era un juicio muy relevante y nosotros teníamos acceso, llegada a la jueza”, explicó. Después dijo que invirtió $7 millones en el proyecto y que había comenzado a hacer “unas llamadas” para buscar financiación. Pero hasta que estalló el escándalo no había recibido ofertas y no había avanzado en ninguna negociación, admitió.

Guillermo Sagués, representante del Colegio de Abogados de San Isidro y parte acusatoria en el jury, le preguntó qué significaba “llegada a la jueza”. La respuesta fue: “Una persona en común”.

Gianinna Maradona llegó acompoñada de su abogado, Fernando Burlando Ignacio Amiconi

Después habló de las dos jornadas de trabajo. La primera fue el domingo 9 de marzo, 48 horas antes de que empezara el debate donde se iba a juzgar a siete imputados.

“Yo no hablaba con la jueza, sí a través de Juan [D’Emilio] y de María Lía Vidal Aleman [guionista y amiga íntima de Makintach] algunas veces. Ellos me decían que ella lo conocía [el proyecto]. El domingo 9 de marzo quedó claro que la jueza estaba al tanto".

La jueza quedó filmada en los Tribunales de San Isidro 48 horas antes de que empezara el juicio

Ese día, un equipo de filmación hizo unas tomas de Makintach en una recorrida por distintos sectores del edificio de los Tribunales de San Isidro. En esa jornada estuvieron Arnal Ponti y Vidal Aleman, entre otras personas.

Luego, el testigo hizo referencia a la audiencia que dio inicio al juicio, el 11 de marzo pasado. “Entramos sin problemas con la cámara. Yo no me di cuenta si nos llamaron la atención porque estaba atento al juicio. Nosotros teníamos una autorización táctica para hacerlo, la jueza nos dejó entrar“ a filmar, afirmó el testigo.

Gianinna Maradona llega a declarar en el jury contra la jueza Julieta Makintach Ignacio Amiconi

Después del productor declaró Gianinna Maradona, una de las hijas del astro mundial del fútbol.

“Estábamos buscando a los asesinos de mi papá. Mi papá se merecía tener justicia por su muerte. Me pareció todo muy injusto”, sostuvo Gianinna al comenzar su declaración testimonial.

Contó que cuando se enteraron de la existencia de un documental, que luego se supo se iba a llamar Justicia Divina, discutieron con su hermana Dalma y el abogado que las representa a ambas, Fernando Burlando, porque no podían creer lo que estaba pasando.

Gianinna reveló que se comunicó con Makintach. “Ella me dijo que me lo juraba por sus hijos, que no había nada”. Y, entre lágrimas, afirmó: “Yo le creí por empatía. Yo estaba con mi hijo”.