Emboscada: un camionero baleado condujo durante varios kilómetros hasta llegar a una estación de servicio, pero no pudo salvarse

escuchar

SANTA FE.- Efectivos policiales de seis provincias –Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero, Formosa, Corrientes y Salta-, procuran dar con el paradero de tres delincuentes que ayer balearon mortalmente a un camionero cuando se transitaba la ruta nacional 16, en el acceso norte de la localidad de Concepción Bermejo, departamento Almirante Brown, 223 kilómetros al oeste de Resistencia, capital de la vecina provincia del Chaco.

El conductor del vehículo de transporte de carga, a pesar de las graves heridas recibidas, no se detuvo y logró ingresar a toda velocidad a una estación de servicio, donde al abrir la puerta del vehículo se desplomó al piso, dejando al descubierto las heridas recibidas. Un playero y un automovilista lo ayudaron y llamaron a la policía.

El transportista alcanzó a comentarle a la policía que fue atacado en la ruta por tres delincuentes que se trasladaban en una camioneta Ford Ranger blanca. Luego fue trasladado al hospital “4 de Junio”, de Presidencia Roque Sáenz Peña, donde finalmente falleció producto de las heridas que sufrió.

Según informes a los que accedió LA NACION, el camionero recibió tres impactos de bala calibre 9 mm, en las piernas y en un brazo.

La víctima fue identificada como Fernando Francovich, de 33 años, un empresario del rubro, radicado en Villa Ocampo, en el extremo norte de Santa Fe. Según trascendió, toda su familia compone una empresa de transporte de muchos años de trayectoria en la zona.

Iván era hijo de Hernán Francovich y Mónica Corgnali, empresarios del transporte de cargas radicados en la Villa Ocampo, donde decenas de vecinos reclamaron por inseguridad en las rutas.

El chofer asesinado conducía un camión Scania G-360, con acoplado vacío. A la policía que arribó a la estación de servicio donde llegó malherido, Francovich llegó a expresar que los atacantes huyeron en la camioneta rumbo a Avia Terai, una localidad que luego se comunica con Sáenz Peña, en la misma provincia chaqueña.

Tras el hecho, la ministra de Seguridad y Justicia de Chaco, Gloria Zalazar, se puso en contacto con la Procuración General de la provincia. Por jurisdicción, intervino el fiscal de Sáenz Peña Gustavo Valero, quien solicitó las primeras medidas para investigar lo ocurrido.

“Las divisiones de Investigaciones Complejas, el Cuerpo de Operaciones Especiales y Policía Caminera trabajan como auxiliares de la Justicia para dar con las personas involucradas en el hecho. También se dio un aviso de Alerta Roja, juntamente con las fuerzas federales, para prevenir la salida de los sujetos de la provincia”, detalló Zalazar.

También señaló que se puso en contacto con las autoridades de las carteras de Seguridad de las provincias de Salta, Santiago del Estero, Formosa, Corrientes y Santa Fe, a los fines de trabajar coordinadamente para detener a los sospechosos

Un día después del asesinato del transportista, lo investigadores no tenían una pista firme a seguir. Se habló con insistencia de un intento de robo, típico de los conocidos “piratas del asfalto”, pero es difícil que se tratara de una acción de este tipo, máxime si los delincuentes conocían los movimientos de carga del transporte y de la empresa. “Que el camión no llevara ninguna carga no pasa desapercibido para quienes se dicen ser los típicos piratas del asfalto”, dijo a LA NACION una fuente de la investigación.

Por eso no descartan algún tipo de delito relacionado con la labor profesional del chofer, miembro directo de una empresa familiar relacionada desde hace muchos años con el transporte de mercaderías.

Hasta esta tarde la policía no había podido dar con el paradero de la camioneta ni con los asesinos del camionero.

Temas Homicidio