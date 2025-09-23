Empresario asesinado: detienen a un hombre con antecedentes e investigan un llamado de la víctima con una adolescente

Viajó desde San Juan a Mendoza para cerrar negocios, pero en la madrugada encontró la muerte, dentro de su camioneta, en una calle oscura de Las Heras. Así comenzó la investigación por el crimen de Sergio Nacenta, empresario agropecuario sanjuanino de 59 años, fue asesinado de un disparo mientras estaba dentro de su Toyota Hilux. Por el hecho fue detenido Matías Exequiel Alonso Jara, de 32, quien quedó imputado por homicidio criminis causa en concurso real con robo agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, según informó el Ministerio Público Fiscal de Mendoza.

El cuerpo de la víctima fue localizado pasada la 1 de la madrugada del sábado, cuando una camioneta apareció en un zanjón de calle Paso Hondo, al sur de calle Recuero, en el distrito de El Algarrobal. Personal policial constató que el conductor presentaba una herida de arma de fuego en la espalda ; la ventanilla trasera izquierda tenía un impacto compatible con calibre 9 milímetros, de acuerdo con las primeras pericias.

El detenido por el crimen del empresario sanjuanino cuenta con un frondoso prontuario Policía de Mendoza

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía de Instrucción Nº 21, conducida por la fiscal Andrea Lazo, con intervención de la UFI de Homicidios. El allanamiento que derivó en la captura de Alonso Jara se realizó en una vivienda del barrio Santo Tomás de Aquino y fue autorizado por la jueza Florencia Didier, del Juzgado Penal Colegiado en turno. Allí se secuestraron dos teléfonos celulares, un tubo cañón calibre 22, una caja de mecanismo de disparo, tres cargadores, dos resortes recuperadores de gases, una mira telescópica y componentes de arma de fuego que serán peritados.

De acuerdo con fuentes del caso, Nacenta había viajado desde San Juan a Mendoza el viernes por la noche por motivos comerciales. Al momento del ataque mantenía una comunicación telefónica mediante el sistema bluetooth del vehículo con una adolescente; esa interacción y el tráfico del celular son consideradas pruebas clave para reconstruir la secuencia previa al disparo y el recorrido de la víctima.

Las autoridades enfatizaron que el móvil del homicidio se encuentra bajo análisis y evitaron difundir hipótesis para no afectar la investigación. Una de las líneas de trabajo indaga si Nacenta fue atraído hasta la zona y, ante un intento de robo, intentó escapar y recibió un disparo por la espalda . Otras versiones que circularon fueron descartadas por fuentes judiciales. La fiscalía incorporó además el testimonio de una persona que dijo haber visto al agresor, aportó su domicilio y describió un posible funcionamiento de grupo delictivo que contacta a hombres por redes sociales para emboscarlos y asaltarlos; ese aporte está en análisis.

Según el registro penal de Alonso Jara, pesan sobre él causas por amenazas coactivas, amenazas simples, coacciones agravadas por el uso de arma de fuego, homicidio agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, lesiones agravadas y violación de domicilio, entre otras. Con los elementos reunidos, la fiscalía procura establecer si actuó solo o con partícipes y si hubo encubridores.

En las próximas horas se definirá la indagatoria del imputado y nuevas medidas: pericias balísticas comparativas, autopsia con determinación de trayectoria y distancia de tiro, análisis genéticos y dactiloscópicos, y el cruce de comunicaciones y cámaras en accesos y salidas del barrio. La fiscalía pidió colaboración a posibles testigos que hayan estado en la zona.