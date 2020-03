Crédito: Diego Lima

Del relevamiento de causas abiertas en Buenos Aires el año pasado surge que se mataron 25 agresores; en la Capital, el 60% de los homicidios de mujeres fue por violencia de género

En la semana previa al Día Internacional de la Mujer , los distintos observatorios sobre violencia de género dieron a conocer las dolorosas cifras de femicidios . Sobre la base de las publicaciones de casos en medios de comunicación de todo el país, la asociación civil La Casa del Encuentro reveló que en 2019 hubo 299 femicidios . Ahora, tanto la Procuración bonaerense como el Ministerio Público Fiscal (MPF) de la Nación presentaron sendos informes que dan cuenta del estado de los expedientes, o sea, de los avances de la Justicia en el esclarecimiento de aquellos crímenes.

En la Capital, el 60% de las 92 causas por homicidio doloso con víctimas femeninas en el período 2015-2018 correspondió, efectivamente, a un femicidio; fueron 56 casos. Nueve de cada diez autores de esos crímenes fueron identificados y sometidos a proceso, y 46 ya fueron enjuiciados.

En la provincia, en 2019, se abrieron 101 investigaciones por femicidio, con 102 víctimas. Y en uno de cada cuatro casos las causas terminaron cerradas por "extinción de la acción penal" debido a la muerte del autor del crimen. Según los datos de la Procuración General bonaerense, 20 femicidas se suicidaron inmediatamente después de cometido el crimen; otros tres, cuando estaban presos o estaban en libertad, y dos murieron por heridas producidas cuando ejecutaron los asesinatos.

El documento de la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM) refirió, en su informe: "La inclusión de casos en la categoría de femicidio en los informes anuales a partir de los cuales se construye el universo de casos no se desprende de la calificación jurídica asignada al caso, sino que es determinada por los indicadores diseñados para la investigación, a partir de la definición de femicidio del Mesecvi [mecanismo de seguimiento de la Convención de Belén de Pará] y los conceptos del Modelo de Protocolo Latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género (femicidio/feminicidio)".

Detalló la UFEM que "en esas 92 causas judiciales iniciadas por la muerte de 96 víctimas de identidad femenina fueron/están siendo investigadas al momento del relevamiento un total de 87 personas, casi en su totalidad de género masculino. De estas, 46 ya fueron sometidas a juicio, mientras que otras 41 personas están o estuvieron bajo investigación". También se precisó que de las 18 investigaciones con autor "no identificado" (NN) hasta febrero de este año -cuando se cerró el informe- cuatro correspondían a hechos ocurridos en 2015; uno, a 2016; seis, a 2017, y siete, a 2018.

En la provincia

Dos datos se destacan del informe presentado ayer por la Procuración General bonaerense. Durante 2019 se iniciaron 101 instrucciones penales preparatorias (IPP) por femicidio, en las que se registraron 102 víctimas. En esos procesos penales de femicidio, 25 personas -es decir el 23% de los imputados- se suicidaron luego de cometer el crimen.

El índice de suicidios de femicidas creció desde 2017, cuando hubo 13 casos; en 2018 fueron 21. En total, en los últimos tres años suman 59 suicidios de homicidas de mujeres.

Otro dato significativo del informe oficial de la Procuración es que en 68 de los 101 casos relevados las víctimas conocían a su agresor porque habían establecido con él una pareja, vigente al momento del crimen o terminada poco antes.

Desde el Ministerio Público bonaerense destacaron: "En comparación con los datos correspondientes al año 2018, en 2019 puede apreciarse un incremento en el porcentaje de imputados con prisión preventiva, pasando de 86,6% a 92,4%. En 2019 se dispusieron cuatro excarcelaciones de imputados, es decir, dos menos que en 2018, en cuyo período se ordenaron seis".

El 27,5% de las mujeres asesinadas tenían entre 31 y 40 años. "Los departamentos judiciales con más IPP iniciadas por violencia familiar y/o de género durante 2019 fueron Lomas de Zamora, San Martín y Quilmes", detalla el informe.

Desde la Procuración General de la provincia dijeron: "Como se advierte, en el transcurso de 2019 se detuvo la tendencia al alza de IPP iniciadas por violencia familiar y/o de género, manteniéndose, al mismo tiempo, el decrecimiento proporcional de investigaciones de dicha naturaleza en el total de procesos penales iniciados por año".

Además, agregaron: "En oportunidad de decidirse los ejes estratégicos de política criminal del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires, se priorizaron el combate del narcotráfico, la violencia de género y el robo con armas como fenómenos delictivos particularmente relevantes por diversas circunstancias, aunque no en forma excluyente del resto de los delitos".

Poco para celebrar

La periodista Lucía Marina, referente de Nuevo Encuentro (NE) en San Isidro y en el norte del conurbano, dijo a LA NACION : "Desde la primera marcha de #NiUnaMenos , en 2015, que fue la gran visibilizadora de los femicidios, no hubo mejoras estructurales en la situación de vida de mujeres, travestis, lesbianas y no binarias. Sí se avanzó en la creación de organismos específicos, como el Consejo Nacional de las Mujeres, hoy Ministerio de Mujeres. Lo mismo pasó en la provincia: observatorios de violencia y diferentes estructuras que sirven para abordar este problema, pero sigue fluctuando la cantidad de femicidios y no hay una disminución real; tampoco disminuyen otros tipos de violencia, como el acoso callejero".

Concluyó Marina: "Los femicidas no son 'locos sueltos', sino que hay indicios que permiten detectarlos antes del crimen. Hay un pensamiento colectivo que sigue victimizando a las mujeres y no pone atención a las acciones de los hombres violentos. Muchas veces las personas alrededor no las notan, a veces creen que son normales. La prevención no actúa y se llega al femicidio. En su enorme mayoría los femicidios son evitables. No hay un trabajo estatal profundo para prestar atención a las señales de la violencia. Un cambio cultural lleva mucho tiempo y mucho trabajo. Ahora hay una lenta reconstrucción".