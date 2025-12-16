Caso Dalmasso. Piden la elevación a juicio del parquetero Bárzola, aunque el caso en su contra está prescripto

CÓRDOBA.- El crimen de Nora Dalmasso suma un nuevo capítulo. Días después de que se resolviera que los tres fiscales que intervinieron en la instrucción del expediente por el femicidio ocurrido hace 19 años en Río Cuarto enfrentarán un jury de enjuiciamiento con miras a su eventual destitución, el fiscal Pablo Jávega dio por cerrada la investigación y pidió la elevación a juicio del caso sobre el último sospechoso: Roberto Bárzola, el parquetero que trabajaba en la casa de la víctima. En octubre pasado, la Cámara Criminal, Correccional y de Acusación de 2a. Nominación de Río Cuarto había decretado su sobreseimiento total por prescripción.

Los hijos y el viudo de Nora Dalmasso apelaron la decisión de la Cámara; presentaron un recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que todavía no se expidió.

En conferencia de prensa, el fiscal Pablo Jávega sostuvo que “se ha alcanzado la probabilidad necesaria de elevación a juicio” contra Bárzola. La acusación se basa en una prueba genética. Aunque no hay confirmación se descuenta que la defensa se opondrá al pedido de la Fiscalía. En su momento ya pidió la prescripción.Puntualizó que el indicio más importante es la compatibilidad genética, “pero no el único”. Agregó el fiscal: tenemos un indicio de presencia en tiempo y en espacio que se desprende del mismo relato del señor Barzola que confirma que estuvo en el rango de tiempo en el que ocurrió el hecho, en declaraciones hechas a pocas horas del hecho. A su vez, hay un indicio de mala justificación. Él dijo que tenía pago el día sábado y que concurrió a un domicilio en otra casa y ha quedado acreditado que él nunca concurrió a ese domicilio”. Jávega añadió: “Esto se combina con otro indicio. Afirmó que no había podido trabajar en la casa de Dalmasso porque se habían abierto las ventanas y se había mojado el piso. Esto no pudo verificarlo si no estuvo en el lugar, porque es literalmente lo que se vio en la escena del delito. Existen diversos indicadores, ninguno concluyente por sí mismos, pero analizados en conjunto excluyen otra opción o hipótesis”.