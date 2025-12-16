Caso Dalmasso. Piden la elevación a juicio del parquetero Bárzola, aunque el caso en su contra está prescripto
Una Cámara de Apelaciones declaró la imposibilidad de seguir con la acción penal por el paso del tiempo
CÓRDOBA.- El crimen de Nora Dalmasso suma un nuevo capítulo. Días después de que se resolviera que los tres fiscales que intervinieron en la instrucción del expediente por el femicidio ocurrido hace 19 años en Río Cuarto enfrentarán un jury de enjuiciamiento con miras a su eventual destitución, el fiscal Pablo Jávega dio por cerrada la investigación y pidió la elevación a juicio del caso sobre el último sospechoso: Roberto Bárzola, el parquetero que trabajaba en la casa de la víctima. En octubre pasado, la Cámara Criminal, Correccional y de Acusación de 2a. Nominación de Río Cuarto había decretado su sobreseimiento total por prescripción.
Los hijos y el viudo de Nora Dalmasso apelaron la decisión de la Cámara; presentaron un recurso de casación ante el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba, que todavía no se expidió.
En conferencia de prensa, el fiscal Pablo Jávega sostuvo que “se ha alcanzado la probabilidad necesaria de elevación a juicio” contra Bárzola. La acusación se basa en una prueba genética. Aunque no hay confirmación se descuenta que la defensa se opondrá al pedido de la Fiscalía. En su momento ya pidió la prescripción.Puntualizó que el indicio más importante es la compatibilidad genética, “pero no el único”. Agregó el fiscal: tenemos un indicio de presencia en tiempo y en espacio que se desprende del mismo relato del señor Barzola que confirma que estuvo en el rango de tiempo en el que ocurrió el hecho, en declaraciones hechas a pocas horas del hecho. A su vez, hay un indicio de mala justificación. Él dijo que tenía pago el día sábado y que concurrió a un domicilio en otra casa y ha quedado acreditado que él nunca concurrió a ese domicilio”. Jávega añadió: “Esto se combina con otro indicio. Afirmó que no había podido trabajar en la casa de Dalmasso porque se habían abierto las ventanas y se había mojado el piso. Esto no pudo verificarlo si no estuvo en el lugar, porque es literalmente lo que se vio en la escena del delito. Existen diversos indicadores, ninguno concluyente por sí mismos, pero analizados en conjunto excluyen otra opción o hipótesis”.
Último tramo
La investigación que ahora Jávega eleva a juicio fue iniciada el 15 de octubre de 2022, después de que la Justicia absolviera al viudo Marcelo Macarrón quien llegó a proceso acusado de presunto autor intelectual del crimen. El objetivo fue identificar a los partícipes del hecho.
La Unidad Fiscal afirma que esa etapa finalizó luego de que se recibiera declaración al imputado y se produjera la totalidad de la prueba ordenada y requerida por las partes del proceso y considera “reunidos los elementos necesarios para formular el mérito acusatorio, por lo que solicitó formalmente la elevación de la causa a juicio”.
La acusación fue notificada a la defensa técnica de Bárzola “y puesta en conocimiento de la familia de la víctima, constituida como querellante particular”.
En el comunicado del lunes, se agradece el trabajo realizado por el Centro de Genética Forense del Poder Judicial de Córdoba, bajo la dirección de la doctora Nidia Modesti, así como el aporte del National Center for Forensic Science de la Universidad de Florida (Estados Unidos), a cargo del doctor Jack Ballantyne. También reconoce la labor de la Dirección de Investigación Operativa de la Policía Judicial de Córdoba.
Sentencia de prescripción
Hace un año un nuevo estudio de ADN permitió situar a Bárzola en la escena del crimen. Operario en el pulido de pisos de madera, trabajaba en la obra de remodelación de la casa de Dalmasso. Fue imputado por abuso sexual seguido de muerte.
A mediados de octubre la Cámara determinó que “desde la medianoche de la fecha de la comisión del hecho imputado al prevenido hasta la actualidad han transcurrido casi 19 años. Es decir, un lapso superior al límite temporal que la ley sustantiva establece para la operatividad de la prescripción”, puntualizó el tribunal al bloquear el avance de la acción contra Bárzola.
La sentencia remarca que el artículo 62, inciso 2, del Código Penal establece que el plazo máximo de prescripción para el delito atribuido al imputado Bárzola es de 15 años. Los camaristas Pablo Bianchi, Carlos Hernán González Castellanos y María Victoria Cavagnaro puntualizaron que, en este caso, la prescripción no se ha visto interrumpida por la comisión de otro delito imputable a Bárzola.
“De acuerdo con las normas legales aplicables, ante la ausencia de supuestos de suspensión o interrupción del curso de la prescripción, es evidente −estado convictivo de certeza sobre los extremos invocados− que la acción penal en contra de Barzola está prescripta −cuanto menos- desde noviembre del año 2021 y que, en consecuencia, corresponde disponer el sobreseimiento total del imputado”, expresaron los magistrados.
El tribunal descartó que la imposibilidad del esposo y el hijo de la víctima para instar la acción penal como querellantes porque habían sido imputados del crimen pueda suspender los plazos de prescripción.
“El Ministerio Público Fiscal no enfrentó un obstáculo legal insuperable que justificara suspender el curso de la prescripción. En consecuencia, los lapsos en que se investigó a los mencionados [Marcelo y Facundo Macarrón] no pueden reputarse como períodos de suspensión de la acción penal”, explica el fallo.
