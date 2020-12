En un video apareció amordazada y ahora investigan si fue capturada o simuló Crédito: Facebook

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de diciembre de 2020 • 11:22

Una joven de 22 años que había sido denunciada como desaparecida luego de que se difundieran en Facebook fotos suyas en las que estaba amordazada y bajo amenazas, fue hallada maniatada en un descampado de Capitán Sarmiento y se investiga si fue víctima de un delito o si simuló un secuestro.

Así lo informaron fuentes judiciales y policiales citadas por la agencia de noticias Télam. La joven fue identificada por los voceros como Cecilia Barroso, madre de dos niños, cuyas fotos fueron difundidas ayer en su perfil de la red social Facebook, donde se la veía amordazada y amenazada.

No obstante, los pesquisas confirmaron a Télam que tras ser hallada poco después, "no presentaba signos de abuso ni de secuestro", por lo que lo sucedido es aún objeto de investigación.

Fuentes policiales detallaron que todo se inició luego de que Barroso saliera, ayer a las 14, de su casa de Capitán Sarmiento, rumbo al centro de la ciudad.

Poco después, la familia de la joven fue alertada sobre una foto de ella en su perfil de la red social Facebook, en la que se la veía amordazada, maniatada y acostada en un descampado, junto a una amenaza escrita en la que se vinculaba esa situación a una deuda de dinero por la venta de un auto.

"En una hora en el puente de Fierro. Quiero la plata del auto que te compré y me lo encajaste fundido. Qué te pensaste que no te iba a encontrar, sinvergüenza. Mira lo que me encontré yo. No sabes lo bien que la pasamos. La plata o compra el cajón en una hora", decía el texto.

Y agregaba: "Te salió brava la petisa, te acordas que hace unos años atrás me cagaste y encajaste un auto fundido".

Tras ello, el padre de la chica realizó la denuncia en la seccional local por averiguación de paradero y la policía comenzó con la búsqueda de Barroso.

Finalmente, cerca de las 20, la joven fue hallada corriendo por una zona descampada, con las manos atadas y en estado de shock.

Barroso fue trasladada al hospital local para ser asistida, ya que presentaba algunas lesiones leves en su rostro y rasguños en la zona del tórax, detallaron los informantes.

Se inició una causa en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 10 de San Nicolás, que subroga el fiscal Julio Tanus, quien calificó el expediente como "averiguación de ilícito" y durante esta jornada se entrevistará con la joven para conocer más detalles de lo sucedido, dijeron voceros judiciales.

Una fuente con acceso a la causa confió a Télam que, según una primera evaluación de la paciente, no se hallaron signos de que haya sido víctima de un abuso.

Por el momento, los investigadores no tienen claro qué pasó con Barroso, ya que aparecieron en la causa testigos que aseguraron haberla visto alrededor de las 15 de ayer -una hora después de que se fuera de su casa- a bordo de un auto, en el que iba como acompañante.

Conforme a los criterios de Más información