Encontraron a la hermana de Marcos Acuña en Neuquén tras 48 horas de búsqueda

A las 3.25 de este domingo la policía encontró, sana y salva, a Fabiana Edith Muñoz, hermana del futbolista de River y la Selección Argentina Marcos “Huevo” Acuña. Estaba desorientada, junto a un tanque de agua en una zona de bardas, como se denomina en Neuquén a las típicas mesetas áridas de la zona central de la provincia.

“Se desactivó el operativo de búsqueda de Edith Muñoz, de Zapala, que fue encontrada con vida esta madrugada por la policía, tras realizarse un amplio rastrillaje en distintas zonas de Zapala”, informó el gobierno neuquino.

“La policía provincial encontró a la mujer, que era intensamente buscada, al pie del tanque de agua, en la zona de bardas y cerca de las 3.25 de este domingo. Se la asistió con equipos de contención”, se detalló.

Hermana de Marcos Acuña Redes

La familia del campeón del mundo en Qatar 2022 había denunciado la desaparición de la mujer, de 42 años, el viernes, en la Comisaría del Menor y la Mujer de Zapala. Ese día, a las 17.30, había salido de su casa, en Zapala.

Dara Gladys del Prado, madre del exfutbolista de Racing y Ferro, había señalado que su hija vestía un gorro negro, campera verde, pantalón de jean azul y zapatillas rosas. Padece de una patología psiquiátrica −tiene un diagnóstico de esquizofrenia− que le provoca desorientación y pérdida de ubicación en tiempo y espacio durante algunos períodos.