El ministro de Seguridad de Córdoba, sobre la desaparición de Agostina Vega: “Barrelier mintió todo el tiempo”

En el marco de la intensa búsqueda de Agostina Vega, la adolescente de 14 años desaparecida en Córdoba, el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, dialogó este viernes con LN+, donde brindó precisiones sobre el avance de la investigación y apuntó directamente contra Claudio Barrelier, el único imputado en la causa.

“Barrelier claramente miente en sus declaraciones”, sentenció Quinteros, quien destacó que tanto la Justicia como la policía cordobesa lograron identificar diversas falsedades en el relato del imputado.

El ministro detalló que el hombre de 33 años intentó desviar la atención al asegurar que la joven nunca había permanecido en su domicilio, una versión que fue rápidamente descartada por las pruebas recolectadas.

“Mintió cuando dijo que Agostina había llegado y se había ido en otro vehículo, cuando quedó demostrado que había ingresado a la casa”, explicó el titular de la cartera de Seguridad de Córdoba.

Juan Pablo Quinteros en LN+

“También mintió cuando dijo que no era Agostina sino su propia hija, cuando los padres ya la habían reconocido. Miente en un montón de cuestiones y lo que nosotros buscamos es la verdad”, remarcó el ministro.

Tanto para el Ministerio de Seguridad de Córdoba como para la Fiscalía, la presencia de la menor en el domicilio del sospechoso es un hecho fuera de discusión.

“Nosotros y la Fiscalía tenemos súper acreditado que quien ingresa a la casa de Barrelier es Agostina”, afirmó Quinteros.

En ese sentido, consideró que la estrategia defensiva del imputado se está agotando ante el peso de los elementos probatorios. “Cuando un imputado se siente acorralado por la prueba abrumadora es muy difícil que siga mintiendo porque no tiene ninguna otra coartada para plantear. Terminó acorralado”, apuntó el funcionario.

Consultado sobre la investigación técnica que se realiza en el domicilio de Barrelier y en un auto modelo Ford Ka, Quinteros subrayó: “Tenemos la certeza de que, luego de la desaparición de Agostina, ese vehículo fue lavado”.

La palabra del ministro de Seguridad de Córdoba sobre el operativo

Respecto a la hipótesis de un video que mostraría a la menor saliendo de la casa del imputado —versión que fue mencionada por el padre de Agostina—, el ministro evidenció una postura cauta.

“Estamos evaluando todas las pruebas para incriminar al imputado, pero no tenemos conocimiento de ese video”, aclaró. Asimismo, explicó su rol en el proceso: “Soy ministro de Seguridad, no tengo acceso a todas las pruebas ni conozco en profundidad el sumario. Hacemos todo lo posible para recopilar las evidencias”.

En su intercambio con LN+, Quinteros también aludió a un rastrillaje que se realizó a última hora del viernes en un terreno baldío. “Si trabajamos sobre un descampado, obviamente la hipótesis es negativa: es la búsqueda de un cuerpo”, admitió el funcionario.

“¿Está descartada la participación de un tercero?“, fue otra de las preguntas realizadas a Quinteros, quien respondió: ”Nunca se descarta la participación de otra persona en causas tan intrincadas, pero es el fiscal quien lo determina”.

La búsqueda de Agostina incluyó el rastrillaje de un descampado Sebastián Salguero

En relación al perfil del imputado, Quinteros evitó realizar apreciaciones de índole política sobre el cargo que Barrelier ocupaba en la municipalidad.

Por último, el ministro de Seguridad cordobés se refirió a la coordinación con otras áreas y niveles del Estado. “Conozco muy bien al abogado de la familia de Agostina, porque yo durante muchos años ejercí la profesión. Y con el padre de la menor también pude hablar mucho, porque el se presentó en mi oficina”, relató Quinteros.

“Quien también se comunicó conmigo fue Alejandra Monteoliva”, confesó el funcionario provincial, y remató: “La ministra de Seguridad mantuvo un contacto desde el minuto cero y me dijo que, de ser necesarios, vamos a tener recursos nacionales a nuestra disposición”.