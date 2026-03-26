Encontraron una encomienda con casi 300 ampollas de fentanilo ocultas en el monte misionero

La Policía Federal secuestró 300 ampollas de fentanilo que habían sido traficadas desde Paraguay hacia Misiones mediante una maniobra de “envío encubierto”, nombre con el que se conoce al contrabando de paquetes que se ocultan en el monte donde, más tarde, alguien los retira.

Según se informó en un comunicado, las dosis confiscadas por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) “se hallaban próximas a ser distribuidas y comercializadas ilegalmente”.

Secuestro de ampollas de fentanilo en Misiones Prensa Policía Federal Argentina

Personal de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Puerto Iguazú había tomado noticia de que se produciría un tráfico de estupefacientes desde Paraguay a través de la modalidad de “envío encubierto” hacia la localidad de Puerto Esperanza, en una zona boscosa denominada “Toma de Agua”.

El fiscal federal de Iguazú José Bernachea ordenó la implementación de una “vigilancia discreta” en la zona. Los efectivos federales montaron un operativo que pronto les permitió advertir la presencia de “un bulto de color negro y de grandes dimensiones que se encontraba oculto entre la vegetación”.

Secuestro de ampollas de fentanilo en Misiones Prensa Policía Federal Argentina

El Ministerio Público indicó la verificación de la encomienda: dentro había 299 ampollas plásticas de fentanilo, valuadas en unos 660 millones de pesos.

Secuestro de ampollas de fentanilo en Misiones Prensa Policía Federal Argentina

El juez federal de Iguazú Marcelo Cardozo ordenó el secuestro de la droga y la continuación de las tareas investigativas tendientes a identificar a los responsables del tráfico.

Secuestro de ampollas de fentanilo en Misiones Prensa Policía Federal Argentina