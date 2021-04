Enrique Blaksley: “Ponerme al nivel de Madoff y de Ponzi es una locura; hay un abismo, yo no estafé a nadie”

En una declaración que se avizora extensísima, Enrique Blaksley Señorans, expresidente de Hope Funds, desarrolló, con llamativa elocuencia, el derrotero del auge y caída de su figura y de sus empresas, y también puso sobre relieve el que, a su criterio, ha sido el hito en la pendiente que lo llevó a la quiebra y a la cárcel, acusado de haber estafado a al menos 318 clientes y de haber lavado dinero. Sostuvo, en resumen, que luego de 25 años de éxitos fue objeto de una campaña mediática que buscó -y consiguió- demonizarlo, y que una serie de artículos periodísticos, entre ellos, de LA NACION y la eclosión de los Panamá Papers echaron sobre él sospechas irremontables que provocaron la corrida de los inversores y el derrumbe de sus negocios.

“Entre 1989 y 2016 tuve una trayectoria. El 14 de enero, cuando cumplí 50 años, comenzaron a aparecer comentarios negativos sobre mí y sobre mi empresa. Ahí cambia el estilo de comunicación sobre mi persona. Desde entonces todo ha sido una cosa de locos. El doctor Romero Victorica [Gonzalo, uno de los abogados querellantes] presentó una denuncia en mi contra por estafa, sin siquiera haber sido mi cliente nunca, y salió en el diario Clarín un artículo que decía que había más de 10 mil personas estafadas. Siete años después, son 318″, dijo en su indagatoria. Y después de dar explicaciones sobre los negocios que desarrollaba, afirmó: “En diez indagatorias que presté nunca han evacuado una cita de mis dichos. O bien todo lo que dije lo tomaron como cierto o lo mío ya es cosa juzgada”.

“Solo quiero ser medido de manera justa. Me corresponde a mí aclarar las cuestiones para sostener mi verdad. Yo intentaré por todos los medios, en mi forma de elocuencia y retórica, aclarar todos los puntos. Ese es mi deber para que al tribunal le quede precisión sobre mis dichos. Responderé a todos, menos a la querella representada por Romero Victorica y [Ezequiel] Altinier”, sostuvo. Blaksley le atribuye a Gonzalo Romero Victorica -hermano de Joaquín, que fue el jefe de capacitadores del equipo de ventas de Hope Funds, y que le reclamó una indemnización de 800 mil dólares cuando la empresa se caía- haber sido el ariete de las denuncias judiciales y mediáticas en su contra.

“He sido ejecutado a través de los medios, y eso ha tenido consecuencias”, concluyó.

En cuanto a las operatorias, defendió que la tasa de retorno que ofrecía a los firmantes de los contratos de mutuo no eran más altas y que sus costos financieros estaban por debajo del de un crédito hipotecario o de un microcrédito personal. “Nosotros nunca recibimos plazos fijos, sino aportes dinerarios a través de un mutuo a clientes que no eran socios de la empresa. Se les ofrecía una tasa, y punto. Una tasa pasiva no es lo mismo que una tasa activa. Yo solo tenía mutuantes que me permitían adquirir un negocio que luego compraba una persona, como ser un lote, que luego pagaba todo lo demás”, sostuvo.

Dijo, en ese punto, que a diferencia de Bernie Madoff (autor de la mayor estafa de la historia con lo que se conoce como “esquema Ponzi”), que simulaba operaciones en sus libros contables, todas sus empresas “tenían su plan de trabajo, sus planes de inversión, sus plazos de ejecución y sus equipos de trabajo para llevarlos a cabo”, para los cuales se pagaban sueldos y costos operativos. Y atribuyó a las primeras publicaciones periodísticas en su contra el haber sido calificado como el “Madoff argentino”, en un derrotero que incluyó hasta un aviso fúnebre sobre su supuesta muerte, un día después de la denuncia por estafa en su contra, llegó a la aparición de los Panamá Papers.

Al respecto, manifestó en su indagatoria: “Eso fue un impacto para la compañía. Nosotros nos adherimos al sinceramiento fiscal, como tantos. Pero queda claro que el daño que causó fue irreparable”.

E insistió con la tesis de la demonización mediática. Para eso, echó mano a las notas periodísticas y programas especiales (como el que salió en Canal 13 y en TN como “El dandy estafador”) y las vinculaciones y supuestos “socios”, “contactos” o “damnificados” que le atribuían. “Ahí me ponían, entre Macri, Massa y el Papa. Parece que tuviera un poder inconmensurable. Pero yo estoy acá, preso. Es una locura”.

Enrique Blaksley, en la Unidad 31, durante su indagatoria en el juicio por las 318 estafas atribuidas a su empresa, Hope Funds

"Yo hoy tengo una quiebra, reclamos por 187 millones de pesos. Y siguen diciendo que son 1500 millones y miles de perjudicados. De ahí a hacer la mayor estafa de la Argentina, y a ponerme al nivel de Madoff y Ponzi, hay un abismo. Una locura. Esto no quiere decir que no haya personas que salieron perjudicadas, y lo lamento muchísimo. Pero yo no estafé a nadie" Enrique Blaksley

En cuanto a su voluntad de pago a los firmantes de mutuos que, casi en manada, decidieron reclamar el retorno de sus dineros cuando los problemas de Hope Funds ganaron espacio en los medios de comunicación (con la noticia de “La AFIP y Hope Funds son investigados por evasión y lavado de dinero”) y se comenzó a indagar sobre el origen de los fondos con los que hacía negocios que publicitaba con eventos públicos y contactos con figuras reconocidas como Roger Federer, Lionel Messi, Usain Bolt y demás, Blaksley afirmó que recurrió a la apertura de un Acuerdo Preventivo Extrajudicial en el que puso como activo Verazul, un emprendimiento inmobiliario de más de tres millones de metros cuadrados en Pilar que, en su convicción, podría haber pagado todo lo que se le reclamaba en los juicios por la quiebra, aunque nunca pudo obtener la habilitación para avanzar con la megaurbanización prevista allí, un negocio inicial de unos 116 millones de dólares al que él mismo le calculó en unos mil millones de dólares de facturación en veinte años de trabajo.

“‘No rompan esto, todos van a cobrar’, les decía... Y acá estoy, preso, y la empresa quebrada. ¿Hubo desprolijidades? Sí, pero ¿de ahí a un plan perverso durante 29 años consecutivos para estafar a la gente?” Esto fue un disparate de entrada. Lo llevaron a lo penal y era una simple quiebra. Los contratos existen y yo no estoy negando que la debo [...] firmantes

El proyecto de Verazul, ahora rebautizado Blü - Comunidad del Lago, está a punto de comenzar las obras concretas, con 1200 unidades a la venta, laguna y reserva natural.

