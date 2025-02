Entró a robar a una verdulería, pero la dueña y vecinos lo redujeron y dejaron atado a una palmera

Las “detenciones ciudadanas” como herramienta para enfrentar el delito en diversos puntos del país son cada vez más recurrentes, a pesar del riesgo que implica exponerse frente a un delincuente.

Uno de los últimos casos difundidos ocurrió en la capital de Córdoba, cuando entre comerciantes y vecinos detuvieron a ladrón y lo ataron a un árbol hasta que llegó la policía provincial y se lo llevó detenido.

El hecho, que quedó registrado en las cámaras de seguridad públicas, se originó en una verdulería situada sobre la avenida Leandro Alem al 3600, en el barrio General Mosconi y ocurrió en la tarde del domingo.

Lo que muestran las imágenes es la secuencia en la cual un delincuente, que tenía un cuchillo, intenta robar en el comercio en un horario y día donde el tránsito peatonal y vehicular es bajo. Sin embargo, ante la resistencia de la trabajadora, se ve cuando el delincuente intenta huir y la empleada lo corrió.

Incluso, vecinos ayudaron a la comerciante para retener al ladrón, de 38 años, que no logró huir y terminó atado a una palmera situada en la puerta del comercio en el que había querido robar.

Minutos más tarde y tras un llamado de los vecinos, efectivos de la policía provincial llegaron hasta el lugar donde desataron al ladrón y la detuvieron. Además, secuestraron el cuchillo con el que había amenazado a la comerciante y la cuerda con la que lo habían atado a la palmera.

En una entrevista con El Doce TV, la dueña de la verdulería, identificada como Felipa Megia, contó: “Estaba trabajando dentro, me agarró de atrás y me apuntó con el cuchillo en el hombro. Yo me asusté y me caí. El muchacho salió corriendo y yo salí detrás de él”.

“Afuera, gracias a mis vecinos, lo atrapamos. Yo me asusté mucho. Me quería robar y yo le grité. Después llamé a mi marido y mi hijo que vinieron rápido. Los vecinos me ayudaron porque me asusté”, explicó la mujer, que dijo que se siente agradecida por el accionar de sus vecinos que la defendieron.

Un caso similar en Salta

En octubre ocurrió un caso similar en Salta y la imagen se viralizó rápidamente e interrumpió la tranquilidad del Día de la Madre en la capital provincial. El protagonista, el dueño de un comercio que, cansado de los reiterados robos, ató en un poste de luz a dos de los nueve delincuentes que habían ingresado a su local para saquearlo. Sin embargo, ahora teme que la Justicia actúe sobre él por la medida que tomó.

El inusual caso de “justicia por mano propia” sucedió el domingo 20 de octubre en el barrio San Justo, Salta, cuando el propietario de un almacén local decidió salir a pasear con su familia. Cuando regresó observó que nueve ladrones forzaron la puerta para robar y allí comenzó una persecución donde logró detener a dos de ellos.

En su relato, Nicolás Alcalá expresó que a los dos hombres los llevó a la comisaría, pero al día siguiente los volvió a ver por el barrio y frente a la insostenible situación de inseguridad, tomó represalias y ató a los dos jóvenes a un poste de luz mientras esperaba a la Policía.

“Al perro le dieron de comer palomas para que no los ataque, rompieron el portón, se sentaron en mi mesa, tomaron cerveza y revisaron cada pieza”, expresó el comerciante sobre el robo que sufrió en su vivienda.

En este marco, Alcalá manifestó que los hizo porque “la Justicia no hace nada”. “La gente, una vez que está en la calle, tiene miedo de que los delincuentes vuelvan a atacar”, explicó ante Cadena 3.

Aunque presentó cuatro denuncias contra los delincuentes, por el momento la fiscalía N°5 no dio respuesta sobre la situación de los sujetos . Mientras aguarda información, Alcalá teme que la Justicia lo acuse por actuar sobre los ladrones.

