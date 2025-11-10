Entró a su empresa, vio que lo habían robado y murió: buscan a los delincuentes que quedaron filmados

Un hombre murió este lunes en un local situado en Sánchez de Loria 2018, en el barrio de Parque Patricios, luego de ingresar al lugar y advertir que había sido robado. Según el parte policial, al llegar el móvil policial convocado por una “persona desvanecida”, se convocó a una ambulancia del SAME del Hospital Penna que constató que el hombre no presentaba signos vitales. La investigación se centra ahora en reconstruir la secuencia a partir de las cámaras privadas del establecimiento y de la vía pública, y en identificar a los sospechosos que actuaron en la madrugada.

De acuerdo con las imágenes relevadas por los investigadores, los ladrones ingresaron al local a las 6. Permanecieron varios minutos en el interior y luego se retiraron. Hasta el momento no está confirmado si se sustrajo algún elemento, por lo que no se informó un primer inventario de faltantes.

Casi una hora después, alrededor de las 7, el hombre llegó al lugar de trabajo. Subió las escaleras y, al percatarse de la situación, se descompensó, cayó y murió. Cuando arribó el equipo del SAME, constató su fallecimiento en el sitio. No se registró ninguna interacción previa entre la víctima y los intrusos: el parte oficial indica, de manera taxativa, que no hubo toma de rehenes ni contacto alguno entre el hombre y los delincuentes.

En el inicio de la jornada circularon versiones que hablaban de una supuesta toma de rehenes dentro del galpón. Esa hipótesis quedó descartada tanto por las fuentes consultadas en el lugar como por el parte policial, que precisa “negativo toma de rehenes o contacto”. Las cámaras privadas resultaron clave para fijar la cronología: ingreso de los ladrones a las 6, salida a los pocos minutos y llegada del hombre alrededor de las 7.

En paralelo, en la zona se desplegó un operativo para dar con los cuatro sospechosos, cuyas imágenes quedaron registradas por las cámaras del interior y del exterior del inmueble, de acuerdo con los materiales aportados. La Policía de la Ciudad trabaja en la identificación de los rostros y la reconstrucción de los desplazamientos en las cuadras próximas.

Más allá del impacto que provocó el hallazgo, los investigadores evitaron por ahora calificar el hecho como un robo con violencia. En el expediente no hay elementos que indiquen enfrentamiento, amenazas ni coacción dentro del local. El fallecimiento se produjo cuando el hombre ya se encontraba solo en el interior y tras haber subido las escaleras.

Los peritos analizan ahora el acceso principal y posibles puntos de ingreso alternativos para determinar cómo entraron los delincuentes. También se revisan los registros de cámaras privadas de los comercios y viviendas linderos para trazar la ruta de llegada y escape. La confirmación de faltantes quedará sujeta al inventario que realicen los responsables del local una vez autorizada la apertura formal.