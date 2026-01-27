Entró a un local de golosinas, golpeó a la empleada y gatilló dos veces en una fuga cargada de violencia

Un intento de robo en una casa de venta de golosinas de Monte Grande dejó al barrio conmocionado por la violencia del episodio y por la secuencia que, según los testigos, estuvo a un paso de terminar en una tragedia. Una empleada del comercio fue atacada por un hombre que ingresó al local con la excusa de realizar una compra y que, tras simular ser un cliente, sacó un arma, la golpeó y gatilló en al menos dos oportunidades, tanto contra ella como contra vecinos que corrieron a auxiliarla. Los disparos no se efectuaron y el agresor escapó. Toda la brutal secuencia fue captada por una cámara del comercio.

El hecho ocurrió en un comercio situado sobre la calle Rojas, a metros de la avenida Alem, en una zona de intenso movimiento por la cercanía con la estación ferroviaria. De acuerdo con el relato de la víctima y de los comerciantes que presenciaron la secuencia, el hombre llegó al lugar poco después del mediodía. Pidió una gaseosa, la abonó y caminó hacia la salida. En ese momento extrajo un arma de su bolso y le exigió a la empleada la entrega del dinero de la caja .

La joven le señaló el lugar donde se encontraba la recaudación, pero el asaltante la obligó a ir hacia el fondo del local, con la aparente intención de evitar que alguien desde la vereda pudiera verla o advertir lo que estaba ocurriendo. Una vez allí, la golpeó en la cabeza con la culata del arma mientras le ordenaba que no gritara. La víctima pidió auxilio y esas voces fueron las que alertaron a los comerciantes de la cuadra.

Los vecinos se acercaron rápidamente y el agresor, al notar que había sido rodeado, dejó el interior del comercio. Antes de huir, apuntó contra quienes estaban en la vereda y gatilló. Las detonaciones no se produjeron. Según las mismas fuentes, el arma falló o no llegó a percutar, algo que evitó que ese instante tuviera un desenlace fatal en plena calle.

El sospechoso recorriendo el pasillo central del comercio instantes previos al intento de robo Captura de video

Las cámaras de seguridad del local registraron la secuencia en la que se ve al sospechoso ingresar con una mochila al hombro y moverse dentro del comercio instantes antes del ataque. Las imágenes permiten observar la vestimenta del hombre y su recorrido por el pasillo central del negocio.

Tras la agresión, comerciantes y vecinos denunciaron en diálogo con TN que la zona sufre hechos delictivos con frecuencia. Durante la recorrida realizada por el móvil televisivo que llegó al lugar luego del intento de robo, varios de ellos describieron situaciones recientes que generan preocupación. Entre los testimonios, un joven señaló que una mujer del barrio había sido golpeada días atrás para robarle la cartera y que los comercios de la cuadra suelen ser blanco de arrebatos y amenazas.

Otra de las críticas expresadas por los vecinos apuntó a la respuesta policial. Tras el ataque, llegaron al lugar diez patrulleros de distintos sectores, algo que para los comerciantes resulta insuficiente frente a la ausencia de controles preventivos. La presencia simultánea de móviles, afirmaron, se repite solo después de hechos de esta magnitud. Desde su perspectiva, los controles deben reforzarse en horarios de mayor circulación y en los accesos cercanos a la estación.

La empleada fue asistida por los vecinos y trasladada para una revisión médica a raíz de los golpes recibidos. Las autoridades policiales trabajan ahora con el material registrado por las cámaras del comercio y con los testimonios reunidos en la zona para intentar identificar al sospechoso, que continúa prófugo.