Es futbolista de Midland, tenía que ir a jugar el clásico del domingo y denuncia que no llegó porque la Policía lo detuvo en Avellaneda por error

Jonathan Irala, de 22 años, es jugador en el club Atlético Ferrocarril Midland, que disputa el campeonato en la Primera C, y el domingo pasado no pudo disputar el partido clásico contra Argentino de Merlo porque fue detenido por la Policía bonaerense en Avellaneda. “Me dijeron que estaba haciendo de ‘Trapito’ y yo les decía que no”, contó el joven y denunció que los efectivos lo golpearon y lo tuvieron al menos dos horas encerrado.

Irala, que es defensor, se había preparado toda la semana, como sus compañeros, para enfrentar el encuentro correspondiente a la fecha 11 del campeonato. El domingo se sentó en un banco de la plaza Alsina, en el centro del municipio de Avellaneda, a esperar la llegada de un compañero e ir juntos al partido.

“Se me acercó un patrullero, se bajaron dos policías y me pidieron que los acompañe. Ahí me dicen que yo estaba haciendo de ‘Trapito’ y yo le decía que no”, relató el jugador al portal Doble Amarilla. “Me dijeron que me vieron por las cámaras. Entonces ahí les respondí: ¿‘No ven cómo estoy vestido? ¿No ven que me estoy yendo a jugar al fútbol?’; ellos insistían en que no”.

El deportista del “funebrero” explicó además que los uniformados le pidieron la mochila y se la revisaron: “Sacaron todo lo que tenía adentro y lo tiraron arriba del auto”. Según su relato, los oficiales insistieron en que los acompañara. “Yo no estaba haciendo nada”, insistió el deportista. Incluso, dijo que los efectivos no lo dejaron comunicarse con su compañero de equipo, al que estaba esperando.

“Metieron todas mis cosas en el baúl, me pegaron y a la fuerza me obligaron a entrar al patrullero mientras yo les decía que no. Dentro del auto les pedía por favor que me largaran y ellos me boludeaban [sic]. De ahí me llevaron a un lugar que estaba lleno de policías”, agregó Irala.

“Me metieron adentro de un lugar con vallas al aire libre, rodeado de policías y lleno de pibes de la calle. Estuve dos horas hasta que me liberaron”, prosiguió en su relato. Para cuando quedó liberado, el partido de Midland contra Argentino de Merlo ya había finalizado.

Ante la consulta de LA NACION al Ministerio de Seguridad bonaerense sobre el hecho, fuentes de esa cartera aseguraron que las cámaras de seguridad municipales detectaron “y certificaron” que el futbolista y otras 20 personas “estaban cobrando plata por el estacionamiento de vehículos” en la previa del partido que jugarían en Avellaneda Independiente y Vélez Sarsfield.