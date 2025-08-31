Escándalo en Chile: un exdiputado quiso cruzar la frontera con una caja de balas sin declarar

Un exdiputado neuquino fue demorado este viernes por la mañana por personal de los carabineros de Chile cuando intentaba regresar a la Argentina con una caja de balas sin declarar, que contenía 50 cartuchos ocultos en su camioneta. Por la irregularidad, las autoridades trasandinas le iniciaron una denuncia formal.

El exlegislador es Edgardo Daniel Della Gáspera, dirigente de la línea azul del Movimiento Popular Neuquino (MPN) y diputado provincial durante las gestiones de Jorge Sapag y Omar Gutiérrez.

Según reconstrucciones de medios locales, el hecho ocurrió cerca de las 9, en el paso internacional Pino Hachado. En el control fronterizo, Della Gáspera fue consultado por si tenía elementos para declarar: respondió que solo llevaba equipaje, informó el medio local LM Neuquén.

Escándalo con un exdiputado neuquino: quiso cruzar de Chile a Argentina con una caja de balas sin declarar. captura de redes

Los agentes entonces procedieron a inspeccionar la pick-up Toyota Hilux en la que circulaba junto a otras personas. Fue entonces cuando en el apoyabrazos del conductor encontraron una caja con 50 cartuchos calibre 22 marca Orbea. Según trascendió, el propio Della Gáspera habría admitido ser consciente de que estaba en infracción.

A raíz del hecho, el exlegislador fue denunciado formalmente por presunto contrabando y posible infracción a la ley de armas y explosivos de Chile. Los proyectiles quedaron bajo custodia de Carabineros de ese país.

Della Gáspera ocupó una banca en la Legislatura neuquina entre 2012 y 2015, durante el segundo mandato de Jorge Sapag, y luego volvió en 2016 en reemplazo del fallecido Luis Sapag.