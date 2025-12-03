Escándalo en La Rioja: una joven denunció al dueño del departamento que alquila de espiarla con cámaras

La Justicia de La Rioja investiga por estas horas una denuncia hecha por una joven estudiante que descubrió que en el departamento que alquilaba había al menos una cámara de seguridad escondida. “Me enfocaba en la cama todo el tiempo”, dijo sobre el dispositivo que halló en la habitación.

Un hueco de ventilación del inmueble en el que vive hace un tiempo, ubicado sobre la calle Carlos Gardel y a metros de una universidad, estaba cubierto con una cinta aislante negra. Eso le despertó curiosidad. Pensó que se trataba de una medida para evitar el ingreso de insectos, pero cuando alumbró el lugar con la linterna del celular se dio cuenta de que había algo más, y brillaba. Se trataba de la lente de una cámara oculta, según contó la mujer al medio local Multiplataforma Fénix.

Escándalo en La Rioja: una joven denunció que había cámaras escondidas en el departamento que alquila

La joven no se quedó con esa imagen. Retiró la cámara, extrajo la memoria interna y encontró videos fechados en noviembre en los que se veía ella misma mientras dormía. Tras el hallazgo, la mujer se habría comunicado con otras inquilinas del edificio, ya que el propietario “casualmente solo les alquilaba a mujeres”. De acuerdo a ese medio riojano, una de las personas encontró una cámara idéntica en otro departamento.

“Nosotras no sabemos qué hizo el dueño con ese material. Hay imágenes de chicas cambiándose, de amigas, incluso de intimidad”, alertó. “Ana advirtió además que estas cámaras tenían conexión wifi, lo que implica que el dueño podría haber visto imágenes en tiempo real y borrado registros cada mes. En uno de los dispositivos, incluso, los videos incluían audio”, agregó el medio.

Escándalo en La Rioja: una joven denunció que había una cámara escondida en el departamento que alquila Captura

Las jóvenes radicaron la denuncia en Fiscalía, en la Comisaría Séptima y en la unidad de Violencia de Género. “Pedí la detención inmediata por prevención, porque no sabemos si él vendió esos videos. Lo más probable, según los abogados, es que los comercializara, y en el mejor de los casos era solo para él”, señaló Ana que actualmente está alojada en la casa de una amiga.

Según pudo confirmar LA NACION de fuentes judiciales, este martes al mediodía, por orden de la jueza Gisela Flamini, la Policía local llevó adelante un allanamiento en el complejo de departamentos donde alquilaban las denunciantes y revisó el inmueble donde vivía Ana. Por ahora, se investigan delitos contra la intimidad.