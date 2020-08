El suspendido fiscal Claudio Scapolan volvió a pedir postergar la audiencia de su declaración indagatoria

El suspendido fiscal de San Isidro Claudio Scapolan, acusado de ser el jefe de una asociación ilícita que gerenciaba el narcotráfico, debía ser indagado mañana por la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, pero la audiencia fue postergada por una serie de recusaciones y pedidos de las defensas.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. Se trata de la segunda postergación en una semana. La primera audiencia, que estaba prevista para el jueves último, fue cancelada después de que la defensa de Scapolan pidiera copias de la causa para conocer las pruebas.

"Ahora, la audiencia donde Scapolan iba a ser indagado, se suspendió porque parte de las defensas recusaron a la jueza Arroyo Salgado y al fiscal federal de San Isidro Fernando Domínguez", explicaron las fuentes consultadas.

Si bien el abogado de Scapolan, Félix Linfante negó que haber pedido la suspensión de la audiencia, fuentes judiciales sostuvieron que además de la recusación hubo una solicitud de postergar la audiencia. Y la jueza Arroyo Salgado dispuso suspender la diligencia judicial.

"Las recusaciones y el pedido de suspensión de la audiencia indagatoria son acciones dilatorias", especuló una fuente con acceso al expediente.

En un dictamen donde pidió 35 allanamientos y la detención de 24 sospechosos, el fiscal Domínguez había sostenido que Scapolan fue el jefe de la asociación ilícita investigada y dijo que la organización criminal (supuestamente integrada por funcionarios judiciales, policías bonaerenses y abogados) "valiéndose precisamente de las herramientas funcionales que les confería la potestad punitiva estatal para investigar y perseguir hechos de narcotráfico, las utilizaron de manera tergiversada con el objeto de beneficiarse personalmente de la regulación y gerenciamiento mismo del narcotráfico, al que estaban obligados a combatir, mediante el despliegue de una variada gama de conductas delictivas orientadas a tal fin".

Según el dictamen de Domínguez, la organización criminal le habría robado a una banda narco un cargamento de cocaína de entre 520 y 560 kilos valuado en US$ 2.800.000. La droga fue "enfriada" en un salón de fiestas de Quilmes y después fue trasladada a Santa Clara del Mar donde habría comenzado a venderse en la temporada de verano de 2014.

Oficialmente solo se informó el secuestro de media tonelada de cocaína. El operativo, que se dio a conocer en diciembre de 2013, fue conocido como Leones Blancos y en la presentación ante los medios de comunicación estuvo presente el por entonces gobernador Daniel Scioli, que se paseó entre los ladrillos de cocaína secuestrados por el fiscal Scapolan y detectives de la policía bonaerense.

"El fiscal [por Scapolan] me dijo que me fijara bien que no haya cámaras en la zona que pudieran ver [grabar] los movimientos que se hacían y que bajara la cocaína que se iba a secuestrar y que la otra la pusiera en la camioneta. Eso me lo dijo el fiscal. Se iba a separar la droga. La mitad iba a ir al piso para el secuestro, lo que iba a ir en el acta del procedimiento. La otra mitad la tuvimos que cargar en la camioneta Chevrolet S10. Eran unos bolsos azules con manijas negras, entre 26 y 28 bolsos de 20 kilos. Me los iba pasando Baeta", sostuvo un imputado que declaró como arrepentido, según el expediente judicial.