“Este gobierno mató a mi hijo”: el gobernador Schiaretti recibió a la madre de Blas Correas y ella le dijo todo lo que guardó durante un año y medio

CÓRDOBA. El 6 de agosto se cumplirán dos años del asesinato de Blas Correas a manos de dos policías. Y ahora, por primera vez, el gobernador, Juan Schiaretti, recibió a Soledad Laciar, la madre del adolescente, que tenía 17 años al ser baleado por uniformados cuando viajaba en un auto con amigos. “Pude decirle todo lo que quería, y más”, dijo la mujer a LA NACION. Ratificó lo que siempre sostuvo públicamente: que la administración provincial es “responsable” por el crimen de su hijo. “Este gobierno mató a mi hijo”, le dijo en la cara al mandatario provincial.

En diciembre pasado, la causa fue elevada a juicio; por el crimen y el encubrimiento hay 13 policías imputados. Correas y sus amigos habían salido a comer una pizza al centro; cuando regresaban a sus hogares, eludieron un control policial y los agentes dispararon contra el vehículo.

Soledad Laciar criticó varias veces el silencio de Schiaretti sobre el crimen. El gobernador nunca habló del tema: apenas nombró a Blas durante la campaña electoral del año pasado, lo que le valió una fuerte crítica de la madre del chico víctima del gatillo fácil policial. El encuentro trascendió hoy, aunque se concretó el viernes pasado. En un comunicado oficial, la provincia señaló que la audiencia fue “otorgada en función de haber finalizado el período de instrucción de la investigación de la causa”.

Blas Correas tenía 17 años LA NACION

“En la reunión se hablaron de diversos temas inherentes al hecho y el gobernador le solicitó [a Laciar] que ante cualquier requerimiento o sospecha haga las presentaciones correspondientes ante la Justicia para que nada quede impune”, se agregó.

En el encuentro no estuvo el ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera. Laciar -que afirmó que se hubiera retirado de la reunión en caso de que ese funcionario se hubiese presentado- dijo que le preguntó al gobernador por qué mantenía en el cargo a Mosquera. Comentó que no tuvo respuesta.

“No hablé de Blas, sino del montón de cosas que pasan; de los casos en los que están involucrados policías que depende del ministro. Robo de motos, robo en una comisaría, el Zoe Blue [una supuesta estafa piramidal organizada por policías]. Salimos con miedo, escondiendo el celular, la cadenita... La seguridad no funciona”, enumeró.

Laciar insistió ante Schiaretti con que tiene “pruebas” de una conversación de Mosquera con un exjefe policial en la que el funcionario habría dicho: “Arreglame este quilombo porque le dimos a un rubito”. La madre del adolescente asesinado señaló: “El problema es que los policías no creen que se equivocaron cuando dispararon, sino que se equivocaron de persona. Estoy acá porque me comprometí a luchar por todos los casos, no solo por el de Blas”.

La invitación el encuentro la hizo el ministro de Justicia, Julián López, quien se reunió antes con ella.

“Quiero que sepa que lo siento mucho”, fue la primera frase de Schiaretti. “No vine a buscar condolencias, las esperé mucho tiempo”, fue la respuesta de Laciar.

El gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, recibió a la madre de Blas Correa Archivo

“Me enojó cuando usted lo nombró a mi hijo en las elecciones. Si en ese momento dije algo desafortunado, le pido disculpas, pero me enojó”, le dijo Laciar a Schiaretti. La madre de la víctima consideró que pese a que pudo decir “todo lo que tenía atragantado”, la reunión no fue tensa. De la actitud del gobernador en el encuentro, señaló: “Me escuchó”.

En la reunión, ella le habló de su convencimiento de que lo ocurrido con su hijo representa un “modus operandi de la policía” y escuchó al gobernador sostener: “Ojalá que la Justicia caiga con todo el peso de la ley” sobre los que dispararon contra Blas y contra los que plantaron el arma y trataron de alterar la escena para justificar el injustificable ataque.

En otro tramo del encuentro, Laciar le recomendó a Schiaretti: “No sé cuánto lo tienen blindado, pero salga a la calle, vea qué pasa”. También le adelantó que denunciará a Mosquera ante la Justicia.

Antecedente

El asesinato de Blas Correas motivó el relevamiento del director general de Seguridad de la ciudad de Córdoba y su reemplazo por la comisaria mayor Liliana Rita Zárate Belletti. Pocas horas después, Zárate Belletti, que ahora es la Jefa de la Policía de Córdoba, fue a la casa de la familia Correas. Laciar le aseguró LA NACION en dos oportunidades que creyó lo que ella le dijo, “su angustia, sus intenciones de que esto no quede acá”.

“No me sirve de nada que haya policías presos, no quiero verles la cara. No me sirve de nada si mañana hay otro Blas con otro nombre y otra ‘Sole’ llorando por los rincones. A mi hijo ya no me lo devuelve nadie. Esto no tiene que pasar más”, le planteó Laciar a Zárate Belletti el 12 de agosto del 2020, apenas seis días después de que la mala policía, la de la brutalidad, el abuso de poder y el gatillo fácil, le arrebatara a su hijo adolescente.