Esteban Echeverría: le pegó a su exmujer con un ladrillo en la cabeza frente a sus hijos y a plena luz del día

Una mujer fue golpeada en la cabeza con un ladrillo por su expareja en el municipio bonaerense de Esteban Echeverría y ahora pide justicia para “no ser una menos”. El violento hecho ocurrió durante la tarde del 12 de agosto cuando ella fue a buscar a sus hijos a la casa del hombre, que se los había llevado sin autorización. Después de una discusión en la calle, él la arrojó al suelo y la golpeó con vehemencia.

A través de una cámara de seguridad del barrio 9 de abril, en la ciudad de Monte Grande, de la provincia de Buenos Aires, quedó registrado el ataque que sufrió la mujer identificada como Susana a plena luz del día.

Así le pegó el hombre con un ladrillo en la cabeza

La situación se desató cuando Susana fue a buscar a la casa de su expareja a sus hijos, quienes habían sido llevados allí a pesar de que no estaban autorizados por una perimetral. Una vez en el lugar comenzó una discusión que se extendió hasta la vereda. En ese momento el hombre de campera azul la agarró del pelo y la empujó al suelo.

Ante la mirada de los dos niños, tomó un ladrillo del piso y le propinó cuatro golpes en la cabeza. Los pequeños intentaron defenderla y el hombre se alejó caminando, mientras Susana yacía en el suelo inconsciente.

Los vecinos del barrio, rápidamente se acercaron a socorrerla y llamaron a la Policía y la ambulancia. En el hospital recibió dos puntos en el pómulo y contó que sufrió náuseas y mareos continuos producto de los golpes en el cráneo. Más tarde se acercó a la Comisaría de la Mujer para realizar una nueva denuncia.

“Pido justicia, para no ser una menos”

“Yo sé cómo es, viví con él, sé cómo piensa y no estoy tranquila”, dijo Susana en diálogo con El Diario del Sur. “Un día me quiso romper las piernas con un martillo”, recordó la víctima, que convivió 16 años con su atacante y que desde hace tres está separada. A pesar de la perimetral con la que cuenta sobre el hombre, eso no le impidió acercarse y ahora pide una para sus hijos. “Pido justicia, para no ser una menos”, agregó.

Susana sufría maltrato hasta que decidió irse de la casa y denunciar a su pareja

Su nuera, Emilse, indicó al mismo medio que días antes le dijo a su hijo de 16 años “que los iba a matar”. Tras ello, relató que tanto la madre como el joven no pudieron dormir y sufrieron ataques de pánico. “Él amenazó con matarla, no es un caso leve”, denunció.