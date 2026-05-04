Fernando Gray presentó un amparo contra el decreto que le quita al SMN la exclusividad en la meteorología aeronáutica

Este lunes, Fernando Gray, intendente de Esteban Echeverría en la provincia de Buenos Aires, presentó un recurso de amparo ante la Justicia Federal en contra de un decreto de necesidad y urgencia que le da un golpe estructural al Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Se trata del DNU 274/2026, que en esencia remueve la exclusividad de la institución para proveer servicios a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), una sociedad anónima con mayoría accionaria del Gobierno que ofrece distintas prestaciones para el tráfico aéreo.

Gray pide la “nulidad absoluta” del decreto y declara su “ostenible inconstitucionalidad”. Plantea que la medida del oficialismo busca un “desmantelamiento” de las estaciones meteorológicas en un plazo de 180 días y advierte: “El DNU pone en riesgo la indemnidad funcional del SMN, con previsibles pérdidas de empleos y precarización consecuente de sus imprescindibles servicios”.

En junio de 2015, la Ley 27.161 dio origen a la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA). En su artículo 15 establece que el SMN es el responsable de prestar el Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea (MET) a EANA, asegurando el cumplimiento de los estándares de calidad definidos por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), en su rol de autoridad aeronáutica.

“Hace un año, el Gobierno había presentado otro recurso por el mismo tema. El presidente puso un decreto que es de necesidad y urgencia. ¿Cuál es la urgencia de eliminar el esquema contractual de EANA? ¿Cuál es la urgencia de eliminar 140 puestos de trabajo que son importantes para el monitoreo meteorológico? ¿Qué esperan, que las alertas las saque Meteored?”, argumenta Gray.

Hasta ahora, el SMN tenía la exclusividad en la provisión de pronósticos, observaciones y monitoreo meteorológico en tiempo real. Su información permite a los pilotos tomar decisiones y evitar condiciones climáticas adversas.

Qué dice el DNU

A través del DNU 274/2026 el Poder Ejecutivo dispuso que la EANA pase a ser la responsable directa de prestar el servicio meteorológico aeronáutico, con la posibilidad de hacerlo ellos mismos o con terceros debidamente habilitados.

El decreto se conoció a pocos días del anuncio de la desvinculación de 140 trabajadores del SMN y del posterior llamado a un paro que iba a impactar en la actividad aerocomercial. El decreto resuelve que EANA “deberá prestar el Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea (MET), pudiendo hacerlo por sí o a través de terceros”. Al mismo tiempo, fija que el prestador “deberá cumplir con los estándares de calidad y de seguridad operacional y con los requisitos técnicos que establezca la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), en su carácter de autoridad aeronáutica”.

Aunque el texto quita la exclusividad al SMN, el decreto prevé un período de transición: el organismo continuará prestando el servicio en exclusiva a EANA por un plazo de hasta 180 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigencia de la norma. A pesar de las garantías planteadas por el Gobierno, Gray advierte que la baja de calidad es eventual.

Agregó que en Esteban Echeverría hay una estación de observación meteorológica, la cual quedaría sin personal suficiente producto de los recortes en el SMN.

“En esta área del conurbano es frecuente que haya fenómenos climáticos extremos. Se nos han caído techos de lámina de escuelas públicas. Todo eso alerta para poner en emergencia”, describió. Y agregó: “Al empezar a reestructurar el servicio meteorológico y despedir personal, lo que pasa es que el servicio nocturno no está en condiciones hoy de realizarse. Un fenómeno fuerte que nos golpeó hace un año y medio, y nos acompañó el SMN y sus monitoreos".