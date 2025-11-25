Exhuman el cadáver de un militar que murió de un tiro de FAL y lo enterraron sin hacerle la autopsia

La Justicia federal de Misiones ordenó la exhumación del cuerpo del sargento del Ejército Gonzalo Tuama, muerto de un tiro de FAL en la cabeza en una oficina de la Escuela Militar de Monte “Comandante Andrés Guacurarí y Artigas”, situado en Puerto Iguazú.

Es que a pesar de que se había ordenado resguardar el cadáver para la realización de la correspondiente autopsia, que se realizaría en la morgue de la localidad de Eldorado, las autoridades castrenses entregaron el cuerpo a la familia para que lo velaran y enterraran en la ciudad correntina de Goya.

Ahora, la fiscalía federal de Iguazú deberá esperar el resultado de la necropsia para que los forenses determinen si Tuama, de 39 años, se quitó la vida con su fusil de dotación, si se disparó involuntariamente o, más grave aún, si hay alguien involucrado en su muerte. Y también deberá analizar si la decisión de las autoridades del cuartel de entregar el cadáver, a pesar de la orden de resguardo, se debió a un error o si se pretendió con ello evitar la autopsia con el hecho consumado.

Gonzalo “El Tigre” Tuama Captura de video

El hecho ocurrió cerca de las 7.30 del martes 18 de noviembre, cuando personas que estaban en el mismo complejo escucharon el sonido de la detonación de un arma y se acercaron hasta una de las oficinas del destacamento.

Según pudo saber LA NACION, el militar estaba solo en el lugar y aún presentaba signos vitales cuando fue hallado; su FAL estaba en la escena y fue resguardado. De inmediato, lo trasladaron al Hospital Samic de Iguazú, donde ingresó en estado crítico y permaneció en la Unidad de Terapia Intensiva con asistencia mecánica respiratoria. Pese a las maniobras médicas, murió aproximadamente una hora después.

La Escuela Militar de Monte “Comandante Andrés Guacurarí y Artigas” es una unidad del Ejército destinada a la formación y entrenamiento en la región de Misiones. El complejo se encuentra en Puerto Iguazú, a pocos kilómetros de la frontera con Brasil y Paraguay, y concentra personal especializado en operaciones en áreas selváticas.

Gonzalo Tuama, al que conocían como El Tigre, atravesaba problemas emocionales en el último tiempo, según indicaron a LA NACION fuentes cercanas a la víctima.

Sin embargo, lo que llamó la atención de los investigadores es que el sargento tenía previsto casarse con su pareja en los próximos días.

El hecho generó conmoción entre los compañeros del sargento y en la comunidad militar. Voceros del Ejército indicaron que se dispuso un sumario interno para esclarecer las circunstancias y se puso a disposición de la Justicia federal toda la documentación y el armamento involucrado. Pero ahora las autoridades de la Escuela de Monte de Puerto Iguazú deberán responder por la entrega del cuerpo de Tuama a sus familiares antes de que se hiciera la autopsia correspondiente ante cualquier muerte violenta, como fue este caso.

Tuama llegó a ser conocido fuera del ámbito castrense: en 2012 participó en el programa televisivo Sábado Show, donde ganó el concurso “Cuál es tu récord” y fue elegido como “el hombre más fuerte de la Argentina”. En aquella oportunidad, superó varias pruebas físicas bajo la supervisión del personal trainer Tito Speranza.