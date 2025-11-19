Investigan la muerte de un sargento del Ejército que había sido “el hombre más fuerte de la Argentina”

Un sargento primero del Ejército murió ayer tras recibir un disparo en la cabeza dentro de la Escuela Militar de Monte “Comandante Andrés Guacurarí y Artigas”, situada en Puerto Iguazú, Misiones. El hecho ocurrió cerca de las 7.30, cuando personas que estaban en el mismo complejo escucharon el sonido de un arma y se acercaron hasta una de las oficinas del destacamento.

Según pudo saber LA NACION, el militar estaba solo en el lugar y aún presentaba signos vitales cuando fue hallado. De inmediato, lo trasladaron al Hospital Samic de Iguazú, donde ingresó en estado crítico y permaneció en la Unidad de Terapia Intensiva con asistencia mecánica respiratoria. Pese a las maniobras médicas, murió aproximadamente una hora después.

La Escuela Militar de Monte “Comandante Andrés Guacurarí y Artigas” es una unidad del Ejército destinada a la formación y entrenamiento en la región de Misiones. El complejo se encuentra en Puerto Iguazú, a pocos kilómetros de la frontera con Brasil y Paraguay, y concentra personal especializado en operaciones en áreas selváticas.

La víctima fue identificada como Gonzalo “El Tigre” Tuama, de 39 años, oriundo de Corrientes. De acuerdo con los primeros datos, el disparo se habría efectuado con su propio fusil FAL, que fue encontrado en la escena y quedó preservado para peritajes. La justicia federal investiga el caso para determinar si se trató de un suicidio, un accidente o un homicidio.

Tuama atravesaba problemas emocionales en el último tiempo, según indicaron fuentes cercanas a LA NACION. Sin embargo, lo que llamó la atención de los investigadores es que el sargento tenía previsto casarse con su pareja en los próximos días.

El hecho generó conmoción entre los compañeros del sargento y en la comunidad militar. Voceros del Ejército indicaron que se dispuso un sumario interno para esclarecer las circunstancias y se puso a disposición de la justicia federal toda la documentación y el armamento involucrado.

El militar también fue conocido fuera del ámbito castrense: en 2012 participó en el programa televisivo Sábado Show, donde ganó el concurso “Cuál es tu récord” y fue elegido como “el hombre más fuerte de la Argentina”. En aquella oportunidad, superó varias pruebas físicas bajo la supervisión del personal trainer Tito Speranza.