Misterio en Santa Fe: un avión abandonado, drogas, prófugos y total hermetismo

SANTA FE.- Un avión con una importante carga de drogas fue descubierto en un campo en jurisdicción del Paraje 79/800, departamento Vera, en el extremo norte de esta provincia.

Sobre el hecho existe un total hermetismo de las autoridades policiales y judiciales. Se desconocen aún las características de la aeronave, el lugar exacto donde del hallazgo y el total de la droga encontrada, aunque las primeras versiones hablan de varios cientos de kilos de cocaína procedente de Bolivia.

Solo se admitió en fuentes de la justicia federal de Reconquista, que actúa por jurisdicción, que el hallazgo se produjo este martes, cuando efectivos de la División Antinarcóticos de la Policía Federal Argentina (PFA) arribó a la región para cumplir una orden emanada de un juzgado federal del sur santafesino.

La información previa que poseía la orden determinó que con apoyo de uniformados santafesinos de la misma PFA se desarrollara el operativo en un campo que, según las versiones, hasta hace una semana había estado anegado por las intensas lluvias que cayeron en esa región, que superaron los 300 milímetros en 72 horas.

Como resultado de ese operativo, que sumó el trabajo aéreo de varios drones de apoyo, fue encontrada la avioneta y retirada la carga, en tanto en forma paralela se realizaban allanamientos en distintos barrios de la ciudad de Vera y en otras localidades de la zona.

La información que trascendió esta mañana indica que habría sido detenido un hombre radicado en Vera, mientras se realizan operativos en el límite con la provincia de Chaco y en Corrientes, para dar con el paradero de, supuestamente, tres prófugos.

Lo que llamó la atención de los investigadores es el lugar y el estado de la avioneta. Es que según el relevamiento del lugar, no existen elementos concretos para sostener que la aeronave se precipitó a tierra por algún desperfecto técnico.

Si fue llevada hasta el lugar para “dormirla” un tiempo suficiente para eludir la investigación y luego poder recuperar la droga y la avioneta, esto debería haberse realizado varias semanas antes, ya que las lluvias provocaron un corte total de la red vial de tierra en el departamento, por lo que al menos en los últimos diez días habría sido imposible su traslado hasta la zona donde fue hallada la aeronave y su carga millonaria.

Antecedentes

El hallazgo de una avioneta con drogas abandonada no es una novedad en la provincia.

Hace cinco meses se encontró una abandonada en una zona rural de la localidad de Curupaity, departamento San Cristóbal, al centro oeste de la capital provincial.

La aeronave tenía matrícula boliviana y los perros antinarcóticos detectaron rastros de cocaína en el fuselaje, aunque no se encontró cargamento ni personas en el lugar.

Pocas semanas después hubo otro procedimiento en Estación Díaz, departamento San Jerónimo, al sur de Santa Fe, sobre ruta provincial 10. En ese caso los efectivos policiales encontraron en la aeronave abandonada la suma de US$ 30.500 en efectivo, aunque se descartó el transporte de estupefacientes.

En tanto, esta misma semana apareció otra aeronave abandonada. Esta vez, en un campo en el límite entre Salta y Formosa, o sea, en la misma ruta que va desde el Chapare boliviano, zona productora de cocaína, y el norte de Santa Fe, donde los aviones de pequeño porte bajan en caminos de tierra y pistas clandestinas para, luego, mover sus cargas por vía terrestre.

La avioneta fue encontrada en la finca Los Leones, ubicada a unos 40 kilómetros de la localidad salteña de Los Blancos. A las dos de la mañana del sábado, vecinos de la zona vieron cómo se precipitaba y dieron aviso a las autoridades. Cuando la policía llegó al lugar, la aeronave no tenía ocupantes ni carga.

Según informó el diario El Tribuno, la aeronave sería de procedencia boliviana, ya que tenía pintada una bandera de ese país; contaba con un número de matrícula que había sido parcialmente borrado.

Avioneta caída en el límite entre Salta y Formosa Noticias Argentinas

Aunque no se encontraron drogas en el interior de la aeronave, se les dio intervención a las áreas de Drogas de la Policía de Salta, a la Gendarmería y a la Justicia federal.

Sí se detectaron huellas de camionetas en las inmediaciones del lugar de la caída de la nave.