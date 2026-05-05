Desafectaron a un comisario general de la policía bonaerense: su pareja dijo que llegó a su casa borracho, con un bolso lleno de plata, y la amenazó de muerte

El comisario general de la Policía de la Provincia de Buenos Aires Fernando Gastón Ghe, quien hasta las últimas horas estaba a cargo de la Superintendencia de la Policía de Seguridad Vial, fue separado de su cargo y desafectado de la fuerza después de que su pareja denunciara que amenazó con matarla.

Así lo confirmaron a LA NACION fuentes oficiales. La decisión de separar de su cargo al comisario Ghe fue tomada por la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) del Ministerio de Seguridad bonaerense después de que se conociera la denuncia hecha por la subteniente Yanina Pali, que presta servicio en el destacamento El Peligro, de La Plata.

El comisario general Fernando Gastón Ghe, exjefe de Seguridad Vial de la provincia

Todo habría sucedido en el domicilio de Pali, situado en la localidad de El Pato, en el partido bonaerense de Berazategui, en la madrugada de ayer.

“Pali dijo que el comisario llegó en una camioneta, borracho. También afirmó que tenía un bolso lleno de plata. Hubo una discusión y un forcejeo. Según la denunciante, el jefe policial amenazó con matarla y después suicidarse”, explicaron las fuentes consultadas.

El comisario general Fernando Gastón Ghe junto con la plana mayor de la policía bonaerense; en el centro, el gobernador Axel Kicillof y el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso

Tras la denuncia tomó intervención la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°2 de Berazategui, dependiente de la Fiscalía General de Quilmes.

La investigación quedó a cargo del fiscal Christian Granados, que solicitó una restricción de acercamiento y el cese de hostigamiento por cualquier medio.

“Desde la fiscalía se le notificó al comisario la imputación en su contra”, dijeron fuentes judiciales.