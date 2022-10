Femicidio en José C. Paz: identificaron el cuerpo de la mujer que encontraron calcinada en un sillón

Un hombre fue detenido en las últimas horas en José C. Paz luego de que los investigadores identificaran el cadáver que anteayer apareció calcinado en un sillón que estaba tirado en la vía pública. La víctima se llamaba Camila González, de 24 años. El sospechoso, de 36 años, mantenía una relación amorosa con la joven, tenía antecedentes por violencia de género y quedó a disposición de la Justicia bajo la carátula homicidio calificado por el vínculo.

Según pudo saber LA NACION, el ahora detenido Gabriel Rojas se apersonó ayer en la comisaría 1a. de José C. Paz y dijo que, por la información que se había divulgado en los medios sobre el hallazgo del cuerpo, se dio cuenta de que las características coincidían con las de su “expareja”. Pero a los investigadores no les cerraron los dichos del sospechoso. “Se contradecía y se mostraba nervioso poseyendo del occiso datos que no fueron difundidos al público”, indicaron las fuentes.

El rostro de Camila González Twitter: @pampamonaco

Tras varias tareas de investigación de la DDI de San Miguel y la declaración de la madre de González - que tras reconocer el cuerpo de su hija contó que Rojas era violento con ella - se estableció que el imputado poseía antecedentes anteriores por violencia de género y el fiscal Ezequiel Hermello, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 18 descentralizada de Malvinas Argentinas, dispuso su detención.

Un hallazgo estremecedor

Anteayer por la mañana, los vecinos de esa localidad bonaerense se toparon con una escena estremecedora. En el interior de un sillón abandonado en la vía pública encontraron un cadáver incinerado. Hasta ayer, no había sido identificado, pero en las últimas horas los peritos dieron con la identidad de la víctima: se trataba de una joven de 24 años.

El hallazgo del cuerpo ocurrió en la esquina de las calles General Balcarce y Miguel Cané, en dicha localidad del noroeste del Gran Buenos Aires. Voceros judiciales informaron entonces a Télam que vecinos del lugar que quemaban basura en esa intersección encontraron en el interior de un sillón, que también que era incinerado, un cadáver calcinado.

IMAGENES SENSIBLES

Encontraron un cuerpo calcinado dentro de un sillón en @JoseCPazOk pic.twitter.com/MDWl3v9xDS — POLICIALESONLINE (@PolicialesON) October 4, 2022

De inmediato, los testigos dieron aviso al 911, por lo que acudieron a la zona efectivos de la comisaría de la zona y personal de la Policía Científica, quienes realizaron las pericias correspondientes. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial para realizar la autopsia. Los investigadores aguardaban los resultados de las distintas pericias para determinar las circunstancias del hecho.

LA NACION