“Fiebre trader” en San Pedro. Presentan las primeras denuncias de damnificados por la caída de RainbowEX

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N°7 de San Pedro ya comenzó a tomar contacto con los primeros damnificados por la suspensión intempestiva de los retiros de dinero vinculados con la operatoria de Rainbow Ex, el nombre detrás de la fiebre “cripto” que atrapó a un tercio de los habitantes de esta ciudad del norte bonaerense.

Calificadas fuentes judiciales confiaron a LA NACION que el abogado nicoleño Adolfo Suárez Erdaire acaba de presentar las denuncias por una decena de casos ante la fiscal María del Valle Viviani. Sería la avanzada de una acción mucho más vasta: este letrado atiende desde hace días consultas de varios más. Los montos mencionados son variables, pero contados en miles de dólares por persona . Todavía no hay una cuantificación de cuál podría ser la magnitud del dinero colocado en esta operatoria que luce como un típico esquema de estafa piramidal.

Mientras aparecen en los tribunales del fuero provincial estos primeros litigantes, la Justicia federal de San Nicolás comenzó esta mañana a evaluar las pruebas y elementos recogidos anoche en una serie de allanamientos llevados a cabo por medio centenar de efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) en el centro de San Pedro, en una causa que comenzó a investigar de oficio el fiscal federal Matías Di Lello con dos hipótesis fuertes de trabajo: intermediación financiera no autorizada y lavado de activos.

Fuentes judiciales confirmaron a LA NACION que los procedimientos se llevaron adelante en las dos financieras donde se promocionaban y hacían operaciones de RainbowEx. La primera de las dos, ubicada sobre la calle Bartolomé Mitre, es Overcash, de donde se llevaron computadoras, documentación y las cámaras de seguridad.

Ambas entidades permanecen cerradas desde el lunes, aunque no hay frente a ellas movimientos que denoten una presunta preocupación de parte de los eventuales afectados por el congelamiento de los retiros de dinero, es decir, las ganancias prometidas de entre uno y dos por ciento en dólares. Según pudo constatar LA NACION durante una recorrida por la ciudad de 70.000 habitantes, ni siquiera la fuerte sospecha de que allí se desarrolla una gigantesca estafa piramidal logró romper la calma.

“La procesión va por dentro”, admitió uno de los posibles damnificados. La virtualidad, que es la base de este tipo de maniobras, despoja de un lugar físico donde ir a reclamar, después de que Rainbow Exchange difundiera un comunicado en el que anuncian que se suspenden los pagos por 14 días hábiles.

Como se dijo, el martes la fiscalía federal de San Nicolás comenzó a investigar este caso con dos hipótesis: la más clara, que es la de intermediación financiera no autorizada. Esta línea cobró firmeza luego de que la Comisión Nacional de Valores (CNV) confirmara que RainbowEx no está registrada para operar como broker. La otra hipótesis es la de lavado de dinero. Apunta a que con el dinero generado de manera ilegal se habrían adquirido bienes en el mercado formal, una suerte de blanqueo de fondos de origen opaco o injustificado.

Según las fuentes judiciales consultadas por LA NACION, la persona que aparece más comprometida es Luis Pardo, un exempleado de Papel Prensa que inició estas maniobras financieras en septiembre del año pasado entre los trabajadores de la firma, y que a partir de los jugosos intereses, un 4,5% mensual en dólares, creció de manera exponencial en San Pedro.

Pardo, que habría estado detenido en 2019 por violencia de género, por orden de la Unidad Funcional de Instrucción N°11 de San Nicolás, es el principal sospechoso de tramar esta estafa que afecta a casi un tercio del pueblo. Este hombre habría tenido un crecimiento económico impresionante durante los últimos 13 meses, que no podría justificar, consideraron las fuentes judiciales.

El fiscal federal Di Lello comenzó a reunir evidencias sobre esta estrategia financiera que habría tenido como objetivo recaudar rápidamente dinero de inversores, generando una burbuja que tarde o temprano explota. Es imposible que este tipo de maniobras financieras con cripto se pueda mantener durante mucho tiempo con esos niveles de rentabilidad.

“El final lo sabíamos todos. Algunos ganaron más, otros menos. Pero todos fuimos conscientes del riesgo”, sostuvo un hombre de 62 años, que decidió sacar un crédito en el Banco Nación para tener dinero líquido para invertir con “La China”, la supuesta “gurú” financiera de la empresa que, a diario, les indicaba a los adherentes, dentro de un grupo de usuarios del servicio de mensajería Telegram, en pocos minutos, cómo debían proceder a la compraventa de supuestas criptomonedas o tókens que siempre, pero siempre, daban ganancia . Ahora se sabe que La China Ali es, en realidad, una actriz indonesia que se ofrece para promocionar cualquier producto a través de las redes sociales.

Con todo, los miles de inversores no pierden las esperanzas de recuperar su plata, tarde o temprano, una vez que pase la efervescencia del interés de la prensa nacional por la situación de San Pedro. “Tengan paciencia que los pagos los van a liberando de a poco”, dice un audio con la voz de un hombre que se difundió por el grupo de RainbowEx. El emisor del mensaje sería Luis Pardo. Agregó: “Esto no es una estafa piramidal, pero si quieren llevarse la plata a un banco y que les den el 1 por ciento mensual no hay problema”.

La premisa del mensaje que irradió el “administrador” de San Pedro se sustenta sobre lo que la mayoría de los “inversionistas” se escudan en la tranquila localidad: en cualquier momento podés salir y llevarte el dinero. Esa “libertad”, en la que se amparaba esta maniobra financiera, que está siendo investigada por la Justicia Federal de San Nicolás como una estafa, se empezó a deshilachar, luego de que un comunicado de Rainbow Exchange anunció a sus 20.000 inversores que los pagos o retiro de dinero se suspenderán por “14 días hábiles” y las alarmas sonaron con mayor fuerza.

