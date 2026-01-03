Fue condenado a 18 años por matar al dueño del perro que lo había mordido

La Justicia condenó a 18 años de prisión al hombre que mató al dueño de un perro que lo había mordido. La sentencia firmada en la ciudad de Santa Fe estableció la pena para Mario Daniel Vidairrazaga, que en octubre de 2022 baleó a Axel Eduardo Ferreyra luego de una discusión vecinal.

“En la zona norte de la ciudad, Vidaurrazaga interceptó en la calle a un familiar de Ferreyra y lo amenazó con un revólver para que lo llevara hasta su vivienda”, relató el fiscal Andrés Marchi. Y agregó: “En el camino, hizo un disparo hacia el suelo e intimidó a la víctima apoyándole el arma de fuego en la espalda”.

“Una vez que entraron a la casa, el condenado también amedrentó a otras personas del entorno de Ferreyra y les exigió que le entregaran un perro que presuntamente era de su padre”, aseguró el representante del Ministerio Público de la Acusación, que espera conocer los fundamentos del fallo para evaluar si apelará o no la pena impuesta, ya que considera que debería haberse impuesto la prisión perpetua para el condenado.

Destacó la premeditación del mortal ataque, ya que “inmediatamente después de amenazar a familiares de la víctima, Vidaurrazaga se dirigió a un inmueble lindante y, al ver allí a Ferreyra, le disparó en el rostro, lo cual provocó su muerte en el acto”.

El acusado no solo fue encontrado culpable de homicidio agravado, sino también del intento de asesinato de un familiar de la víctima, que salvó su vida solo por la falta de puntería del tirador.

“Aunque el condenado disparó varias veces en dirección a la segunda persona a la que pretendía matar, esa víctima logró sobrevivir. El hombre agredido pudo escapar, refugiarse en otra casa y recibir pronta atención médica”, aseguró el fiscal que estuvo al frente del juicio.

Como se consignó, tras conocerse la sentencia el fiscal Marchi expuso su convencimiento de que la pena debería haber sido mayor y que estudiará los argumentos utilizados por el tribunal para definir si avanzará en una apelación. conocerse el veredicto, el fiscal Marchi señaló: “Valoramos el fallo condenatorio, aunque aguardaremos los fundamentos para evaluar los pasos a seguir, especialmente en relación con el monto de la pena”, dijo.