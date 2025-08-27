General Paz: un hombre perdió el control de su moto, cayó contra el asfalto y murió

Un motociclista de 45 años, efectivo de la Policía de la Ciudad, falleció poco antes de las 6 de la mañana de este miércoles en la avenida General Paz tras perder el control de su rodado y caer hacia la banquina. Por el incidente vial, que tuvo lugar sentido al centro porteño a la altura de Parque Sarmiento, se registran importantes demoras en la autopista, con un solo carril habilitado en plena hora pico.

El SAME requirió la asistencia de un helicóptero de emergencia, pero los médicos constataron que la víctima, una vez que le hicieron tareas de reanimación, ya no tenía signos vitales.

🗣️⚠️#AlertadeTránsito: Ampliación 📌📍Av. General Paz, KM 5. Altura Av de los Constituyentes. Sentido a Rio de la Plata. Policia habilita un carril. Circule con precaución. #AuSol #VillaMartelli https://t.co/lEP5Wu7QnB — AUTOPISTAS DEL SOL (@AuSol_AR) August 27, 2025

Según pudo saber LA NACION, el personal policial fue movilizado al lugar a las 05.35. Los efectivos pudieron establecer que una moto estaba tirada contra la banquina de la General Paz. De acuerdo a las fuentes, se pudo determinar que la víctima era un inspector de la Policía de la Ciudad de la comisaría vecinal 12A que se trasladaba a tomar servicio que perdió el control del rodado y cayó al asfalto.

Caos de tránsito en la general Paz, un motociclista perdió el control de su moto, chocó y murió Captura LN+

“Policía habilita un carril. Circule con precaución”, indicaron desde Autopistas del Sol (Ausol), la empresa concesionaria de la autopista, luego de dos horas de ocurrido el hecho. Desde las redes sociales, los usuarios de la General Paz advierten sobre los problemas para transitar debido al “caos” en la zona, con kilómetros de congestión.

Este martes, el SAME participó en 56 incidentes de tránsito en la ciudad, uno cada 25 minutos y con 113 personas asistidas.