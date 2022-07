Giro inesperado: regresó a la escena del crimen y lo detuvieron por el homicidio de su abuelo

El joven con problemas psiquiátricos y de adicciones que desde ayer era buscado como principal sospechoso de haber asesinado a puñaladas a su abuelo, fue detenido cuando regresó a la escena del crimen.

Así lo informaron fuentes policiales y judiciales citadas por la agencia de noticias Télam. El sospechoso fue identificado como Braian Juárez, de 29 años. Fue aprehendido cuando volvió a la misma casa, situada en Lugones al 800, en Bosques, en el partido de Florencio Varela, donde ayer por la mañana se descubrió el homicidio de su abuelo, Ramón Juárez, de 79.

El joven fue retenido por otros familiares y conocidos de la víctima cuando lo vieron acercarse al domicilio donde convivía con su abuelo y donde se produjo el crimen, y luego entregado a policías del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la comisaría 4a. de Florencio Varela que desde anoche vigilaban la zona ante la posibilidad de que el acusado regresara creyendo que no había nadie, lo que sucedió a primera hora de esta mañana.

Juárez quedó detenido a disposición de la fiscal María Nuria Gutiérrez, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 4 de Florencio Varela. Está imputado del delito de homicidio.

El sospechoso fue detenido cuando regresó a la escena del crimen TELAM

La representante del Ministerio Público decidió que, si está en condiciones de declarar, hoy indagará al sospechoso, pese a los presuntos problemas de salud mental que según su entorno tiene. Luego, según informó Télam, se realizará un peritaje psiquiátrico para determinar si comprende la criminalidad de sus actos y puede dirigir sus acciones.

El crimen

El hecho fue descubierto ayer por la mañana cuando la hija de la víctima fue hasta la casa de su padre porque no tenía noticias de él y lo halló asesinado sobre la cama.

La mujer llamó al número de emergencias 911 y de inmediato arribó personal policial y un médico que constató que el jubilado presentaba múltiples heridas contuso cortantes en cuello y rostro, y que llevaba muerto unas seis horas.

La presunta arma homicida fue una cuchilla de cocina que fue secuestrada en la escena y preservada para peritajes.

Según las fuentes, el jubilado mantenía conflictos con su nieto, quien padece esquizofrenia y adicción a las drogas y que, de acuerdo a una vecina, abandonó la vivienda poco antes del hallazgo del cadáver de su abuelo.

En tanto, los investigadores descartaron el móvil del robo, ya que no había ingresos violentados ni desorden en la vivienda de la víctima.

Un caso similar, pero al revés

El mes pasado se conoció el caso del abuelo que mató a balazos a su nieto, crimen ocurrido en Bahía Blanca.

Brian Alexis Batalla Verna, de 29 años, murió como consecuencias de las graves heridas que sufrió al recibir cinco balazos disparados por su abuelo, Domingo Faustino Verna, de 76 años, un suboficial mayor retirado del Ejército, quien está acusado de haber incurrido en un exceso en la legítima defensa.

“Este acontecimiento se dio en un contexto en el cual existía violencia entre ambos, y así fue por mucho tiempo. Brian vivió durante años con el abuelo, que suplantó el rol de su padre. Era un hombre autoritario y hubo extorsión, humillación. Trabajaba con él, que le adelantaba dinero y se lo reclamaba con intereses. Lo apresuraba, decía que iba a quedar en la calle y lo buscaba constantemente”, sostuvo el abogado de la madre de la víctima, Ignacio Jorge Yazyi.

Con relación al avance de la investigación, Yazyi que concluida la etapa de las declaraciones de los testigos solicitará el cambio de carátula a “homicidio agravado por el vínculo”. Además, reveló que algunos de los testigos tienen miedo por las represalias con las que pueda responder el imputado.

“La primera persona que tiene temor es la hija, la madre de Brian. Vive enfrente, el imputado tiene cámaras por toda la casa que apuntan a la de su hija. Él vigilaba a toda la familia, es un hombre autoritario”, expresó y añadió: “Ya hubo agresiones entre ellos, amenazas. No tengo la fecha exacta. Hay que tener en cuenta que se trata de un exmilitar, y que sabía del manejo de armas. Fue muy fría su actitud, no se acercó para ver lo que había hecho, un total desprecio sobre la vida de su propio nieto”.

En esa línea, contó la supuesta frase que Domingo dijo tras asesinar a su nieto: “La que llama a la ambulancia es la novia y declara en la comisaría que el propio abuelo había dicho: ‘Maté a la lacra’”.

Así las cosas, insistió en que hubo un deseo preexistente del abuelo de matar al joven. Consideró que en los hechos hubo “falta de motivación suficiente y no hubo agresión física, pero sí la hubo contra el inmueble”. “Nuestra hipótesis es que no corría riesgo su vida, no podía haber ingresado a la vivienda Brian. Por eso el abuelo lo premeditó, esperó a que volviera”, concluyó.