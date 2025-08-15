Grooming | Habló la madre de la nena de 12 años raptada por un policía en Junín: “Me cambiaron a mi hija”

Carina es la madre de Jazmín, la menor raptada por Juan Báez, un policía oriundo de Misiones, de 32 años, que sedujo a la nena a través de redes sociales. En diálogo con LN+, la mujer manifestó que al reencontrarse con su hija, esta reaccionó de manera violenta. “Mi hija siempre fue educada y nunca me faltó el respeto: me la cambiaron”, aseguró.

Carina, madre de la nina de 12 anos raptada en Junin

En la reconstrucción del hecho, Carina dijo que el policía se hizo pasar por alguien de la misma edad de la menor. “Un día mi otra hija la vio con el teléfono y le preguntó con quién hablaba. Jazmín le dijo que con un amigo. Pero había algo raro y no le creímos. Era una persona desconocida para ella y para todos nosotros”, relató.

Una vez radicada la denuncia por la desaparición de Jazmín, las cámaras de seguridad de la policía de Junín le permitieron reconocer a su hija subiéndose a un auto con un hombre uniformado. Gracias a los registros siguieron el recorrido, que terminó en Chacabuco, lugar en el que descendieron para tomarse un tren de la línea San Martín.

Carina, la madre de Jazmín

En un rápido accionar, agentes policiales de Chacabuco interceptaron la formación y detuvieron al hombre en el vagón 502. Jazmín fue puesta a salvo y regresó con su madre. Además del uniforme policial, el acusado portaba dos celulares y documentación personal.

“En la comisaría el abusador me dijo ‘hola doña, ¿todo bien?’ con una familiaridad como si nos conociéramos, y yo quería pegarle. Tampoco me dejaron sacarle una foto", detalló Carina. Luego agregó: “Cuando me llevaron con mi hija, ella estaba mal. Me agredió y me pedía que por favor la entienda”.

“Es la próxima pandemia”

En simultáneo a la comunicación con Carina, en los estudios de LN+, la psicóloga y especialista en grooming Karina Spinelli dio su opinión del caso. “La familia de Jazmín actuó muy bien al verla tener un comportamiento extraño con el celular. Esos suelen ser los principales indicios de que algo está pasando”, subrayó.

Karina Spinelli, psicóloga y especialista en grooming

En referencia a los cambios de modalidad en este tipo de perfiles delictivos, dijo: “Antes eran encuentros presenciales del abusador con su víctima. Ahora se dan camuflándose”. En palabras de Spinelli, “ver cómo actúan y se vinculan los menores con la tecnología es muy importante”.

Por último, trazando una proyección a futuro, la especialista enfatizó: “Como se da en el ámbito virtual, muchos creen que no existe, pero para las psiquis de los más chicos es súper real”. “El grooming es la pandemia que se viene”, concluyó.