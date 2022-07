Habla por primera vez: “Soy el chivo expiatorio perfecto, no maté a María Marta García Belsunce”, dijo Nicolás Pachelo

“Soy un chivo expiatorio perfecto, no maté a María Marta García Belsunce”, sostuvo Nicolás Pachelo, el exvecino del country Carmel, de Pilar, que comenzó a ser juzgado por el homicidio de la socióloga, ocurrido el 27 de octubre de 2002 y que casi 20 años después sigue impune.

Pachelo, de 46 años, está acusado de robo agravado por el uso de arma en concurso real con homicidio criminis causa agravado. La misma imputación tienen los exvigiladores del country Carmel José Ortiz y Norberto Glennon.

“Nunca conocí a María Marta. No tenía problemas con ella. No hay pruebas en mi contra. No sé quién la mató”, sostuvo Pachelo a LA NACION en una comunicación telefónica.

El último sospechoso llegó a juicio detenido con prisión preventiva, pero no por el crimen ocurrido en Carmel en 2002, sino por una serie de robos en countries cometidos en el norte y el sur del conurbano, en 2018. Es la primera vez que Pachelo habla desde que fue imputado por el homicidio.

El tercer juicio por el homicidio de García Belusunce, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 4 de San Isidro, comenzó el miércoles pasado. En la presentación de los lineamientos de la acusación del Ministerio Público, el fiscal general adjunto de San Isidro, Patricio Ferrari, afirmó: “Esta acusación pública va a demostrar de manera irrefutable que Pachelo es el responsable del crimen de García Belsunce”.

Pachelo, tres días después de las palabras del fiscal Ferrari, sostuvo que el Ministerio Público no tiene elementos para acreditar que él estuvo en la casa de la víctima el día del homicidio.

“No tienen nada para acreditar que estuve en la casa de García Belsunce”, afirmó a LA NACION el exvecino de Carmel.

Durante la comunicación telefónica, Pachelo dijo que confía en los jueces Federico Ecke, Osvaldo Rossi y Esteban Andrejin, los integrantes del tribunal que deberán decidir sobre su culpabilidad o su inocencia.

“Confío en los jueces. ¿Cómo me van a condenar sin pruebas? La Justicia está mal vista y el Ministerio Público Fiscal necesita un culpable para limpiar su imagen”, comentó.

A pesar de confiar en los magistrados que deberán emitir una sentencia, criticó que hayan rechazado todos los pedidos de morigeración de la prisión preventiva presentada por su defensa, encabeza por los abogados Roberto Ribas y Marcelo Rodríguez Jordán.

“Es una injusticia, llevo más de cuatro años en prisión preventiva. Para rechazar los pedidos, argumentaron un peligro de fuga, pero no tuvieron en cuenta que la imputación y detención por los robos fue posterior a la acusación por el homicidio de García Belsunce y siempre estuve a derecho”, dijo.

Pachelo no negó los robos por los que está preso, como los ocurridos en la Semana Santa de 2018 en el exclusivo country Tortugas, en Pilar. “Soy lo que soy, no lo que quieren que sea. No maté a María Marta”, sostuvo.

Para Pachelo, la intención del Ministerio Público Fiscal es, a partir de la acusación del robo en countries, demostrar un mismo modus operandi que en el caso de García Belsunce terminó en un homicidio.

“Los robos por los que estoy preso fueron en 2018. En la audiencia de ayer se leyó una condena que recibí por una serie de robos de palos de golf en el country Carmel antes del homicidio de García Belsunce, pero fui condenado por encubrimiento. ¿Dónde está el mismo modus operandi?”, dijo.

El exvecino de Carmel también criticó al Ministerio Público Fiscal por poner en dudas, durante los lineamientos de la acusación, las causas de las muertes de su padre y de su madre, Roberto Pachelo y Silvia Ryan.

“¿De qué dudas hablamos? Son causas archivadas como suicidios; [los fiscales] revuelven en el pasado para llegar con una imagen mía negativa al veredicto. Mi papá fue encontrado muerto con un arma en su mano, lo encontró mi tío y yo llegué a los cinco minutos. Llamamos nosotros a la policía. Mi mamá se mató, se secuestraron tres cartas donde explicaba su decisión. Hubo jueces y fiscales que intervinieron en ambas causas”, afirmó.

Roberto Pachelo, uno de los fundadores de Carmel murió en 1996, de un tiro en la cabeza. Ryan, que tenía 60 años, murió tras al caer desde su departamento del piso 11 a un patio interno del segundo piso de un edificio situado en avenida del Libertador al 100, en Retiro. Fue el 29 de mayo de 2003.

Sobre la causa del homicidio de García Belsunce, Pachelo sostuvo: “Con los mismos elementos que, en su momento, condenaron a Carlos Carrascosa [el esposo de la víctima] me quieren condenar ahora a mí”.

En un fallo unánime, en diciembre de 2016, una sala de transición del Tribunal de Casación Penal bonaerense, integrada por los camaristas Víctor Violini, Martín Ordoqui y Daniel Carral, absolvió a Carrascosa por el homicidio de su esposa.

Cuatro años después, la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó el último recurso de la Ministerio Público Fiscal bonaerense y dejó firme la absolución de Carlos Carrascosa, quien quedó así definitivamente desvinculado del caso en el que había sido sentenciado, sucesivamente, como encubridor y como homicida.

Justamente, ayer, el fiscal Andrés Quintana, quien junto con Ferrari y Federico González, representa al Ministerio Público Fiscal pidió que se leyera la absolución firmada por el Tribunal de Casación Penal bonaerense.

Quintana expuso la necesidad de “desterrar de esta sala los fantasmas vinculados con otras hipótesis y, en particular, con Carrascosa y la familia García Belsunce”.

En la audiencia de ayer, Pachelo le pidió hojas de papel y birome a sus abogados y por momentos hacía anotaciones. LA NACION le preguntó qué había escrito y la respuesta fue que anotaba “cuestiones” que aclarará si decide declarar en el juicio.

“Mi defensa no es atacar a Carrascosa y a la familia de García Belsunce. Pero, cómo me van a condenar sin pruebas”, sostuvo Pachelo.

El juicio continuará pasado mañana cuando comiencen a declarar los testigos citados por los fiscales Ferrari, González y Quintana.