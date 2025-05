Habló el chofer de la línea 126 que fue atacado por un delincuente en pleno viaje

Este viernes habló Matías Vargas, el chofer de la línea 126 de colectivo que fue atacado por un ladrón mientras realizaba el último tramo de su recorrido en La Tablada. La víctima se refirió a su estado de salud y brindó más detalles del episodio en el que recibió varias puñaladas.

“De salud estoy bien, mi vida no corre peligro, pero tengo mucho dolor por las heridas. Ahora tengo que ir a hacerme unos estudios, me van a hacer un prequirúrgico porque me falta movilidad en un dedo y tienen que ver si me lo van a tener que operar o no”, indicó sobre el ataque del martes por la noche.

El hecho sucedió en la última parada de Villegas, en el cruce de avenida Crovara y San Martín, cuando tres delincuentes se subieron a la unidad para cometer el robo. Al chofer le quitaron su teléfono celular. Él se resistió y fue herido; luego los delincuentes abandonaron la unidad en Ambrosetti y Gibraltar y se dieron a la fuga.

En diálogo con radio Mitre, Vargas dijo que tiene tres puntadas en la cabeza, tres en la mano a la altura de los nudillos y dos en la pierna. Fue en ese marco que detalló el hecho de inseguridad que sufrió. “Estaba a 10 minutos de terminar de trabajar. Se me acercó [el ladrón] cuando agarré la última calle [del recorrido]. Me preguntó si llegaba hasta el Cementerio Tablada, le dije que terminaba a dos cuadras. Se dio media vuelta y cuando volvió me amenazó con el cuchillo, diciéndome que era un robo y que le entregara el celular”, sostuvo Vargas.

Paro en la línea 126 de colectivos por el robo y agresión a un chofer

Luego, continuó: “Le empecé a decir que se calme, que pare. Vi que tenía un cuchillo, pero para mí no era un cuchillo, por la oscuridad, porque no se veía, estaba todo sucio y no se veía metálico”.

De acuerdo al relato del chofer, la secuencia no terminó allí. “Me dijo que me iba a cortar los dedos y me pegó un machetazo en la mano. En eso quería sacarme el cinturón, pero no podía. Después me golpeó la cabeza y cuando logré abrirle la puerta, porque él me dijo que lo hiciera, no sé si porque vio que no le iba a dar nada o porque él también se asustó de ver tanta sangre, me pegó otra puñalada en la pierna”, expresó.

Al ser consultado sobre si hubo testigos, Vargas reveló que quedaba un sólo pasajero atrás, al que otros dos delincuentes le robaron, en tanto el único que mostró un arma era el que lo apuñaló. “El pasajero se bajó a recuperar la mochila y yo ni me di cuenta”, dijo.

Tras ello, sumó: “Soy chofer ya hace 10 años, arranqué a los 21. Pero acá en esta empresa [Cárdenas] soy nuevo, es mi primera semana manejando”.

Respecto de la situación de la inseguridad creciente en el conurbano bonaerense, marcó: “La verdad es que está muy fea la situación para todo el mundo. Lo que más nos expone a nosotros son los lugares por donde entramos y el tipo de gente con el que tratamos. Justo en la parte del cementerio es la zona más complicada. Hay un par de villas cerca del lugar”.

Tras el caso y un paro por parte de choferes para exigir mayor seguridad, el miércoles de esta semana la policía de la provincia de Buenos Aires detuvo a uno de los agresores en la zona de la Villa Puerta de Hierro, La Matanza.

El sospechoso, identificado por sus iniciales como C.G.R., fue localizado en un domicilio ubicado en Monseñor Bufano al 4600. Al momento de su detención, se le secuestró un arma blanca con características similares a la utilizada en el ataque.

La causa fue caratulada como “tentativa de robo y lesiones leves” y es investigada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°11 del Departamento Judicial de La Matanza, a cargo de la fiscal Andrea Palin. Según fuentes policiales, el detenido cuenta con un extenso prontuario: fue arrestado en al menos ocho ocasiones desde el año 2010 por hechos similares.