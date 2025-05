Allanan dos productoras y la casa de una amiga de la jueza que vinculan con un documental del juicio de Maradona

La investigación judicial por la supuesta producción de un documental del juicio donde se discuten las circunstancias que rodearon la muerte de Diego Armando Maradona y su presunto vínculo con la jueza Julieta Makintach, magistrada que interviene en el debate, derivó esta noche en una serie de allanamientos en Vicente López, San Isidro y en los barrios porteños Villa Urquiza y Saavedra.

Así lo informaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. La sospecha sobre la jueza Makintach y su supuesto vínculo con el documental derivó en la suspensión por siete días del juicio, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de San Isidro, donde se juzga a siete imputados por su presunta responsabilidad en la muerte de Maradona.

La investigación, a cargo de las fiscales Carolina Asprella, Cecilia Chaibeb y su colega José Amallo, comenzó el jueves de la semana pasada tras una denuncia hecha por los abogados Fernando Burlando y Mario Baudry, representantes, respectivamente, de Dalma y Gianinna Maradona y de Verónica Ojeda, la madre de Diego Fernando, el hijo menor del astro fallecido el 25 de noviembre de 2020.

En San Isidro, detectives de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) local de la Policía de la provincia de Buenos Aires, allanan la casa de una amiga de la jueza Makintach que presenció varias audiencias del juicio y que, según sospechan los investigadores, podría tener vinculación con la preproducción del supuesto documental.

Allanamientos por el supuesto documental del juicio de Maradona

También, personal de la policía bonaerense y uniformados de la Policía de la Ciudad allanan la productora La Doble, situada en Saavedra, que se sospecha podría tener relación con el proyecto audiovisual.

Todo se precipitó en la audiencia del jueves de la semana pasada cuando el abogado Julio Rivas, defensor del neurocirujano Leopoldo Luque, una de las siete personas sentadas en el banquillo de los acusados, recusó a la jueza Makintach.

La jueza Julieta Makintach

Para fundamentar su planteo, Rivas sostuvo: “Esta defensa, cuando declaró [la psiquiatra] Agustina Cosachov, ante una pregunta de la doctora Makintach, levantó insistentemente la mano. No soy su abogado, pero noté que esa pregunta, por el modo y el contenido, fue inquisitoria , y en ese momento yo empecé a evaluar un pedido de recusación. Lo digo con respeto porque antes no lo había notado, pero sí a partir de ese día. Yo veo que por el modo, los gestos y los contenidos de esa pregunta, está adelantando un veredicto. A eso, sumó que tomé conocimiento de que se está haciendo un documental, por el que fui entrevistado y me dijeron que estaban grabando [las audiencias]. También noté preguntas inquisitivas a Víctor Stinfale [abogado amigo de Maradona que declaró como testigo] .Es un hecho grave que afecta la independencia y la imparcialidad de Makintach".

Tras las afirmaciones de Rivas, Burlando y Baudry hicieron una denuncia. En su presentación afirmaron: “Tales afirmaciones resultan de suma gravedad, ya que -de verificarse- implicarían que se han iniciado contactos, acuerdos o avances sobre un contenido audiovisual basado en este juicio, sin intervención ni anuencia alguna de las partes que legítimamente actúan en el expediente”, sostuvieron Burlando y Baudry en la denuncia respecto del supuesto documental.

Y agregaron: "De este modo, se podrían estar gestando actos que, además de comprometer el principio de imparcialidad, reserva, independencia judicial y debido proceso, podrían encuadrar en tipos penales que afecten el correcto ejercicio de la función pública y el curso regular de la justicia".

El martes pasado se reanudó el juicio. Rivas volvió a recusar a la jueza Makintach. Entonces, al tomar la palabra, el fiscal Patricio Ferrari, uno de los fiscales generales de San Isidro, a cargo de la acusación pública en el caso, solicitó la suspensión por diez días del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.

“Nos parece sumamente prudente el aplazamiento del juicio por un plazo de diez días para resolver un tema que aparece trayendo aparejada gravedad institucional”, sostuvo Ferrari al fundamentar la solicitud.

Tras darle vista a todas las partes del juicio y después de un cuarto intermedio, el presidente del tribunal, Maximiliano Savarino, informó que por unanimidad se había decidido suspender el juicio por una semana.

En 48 horas, la investigación llevada adelante por los fiscales Asprella, Chaieb y Amallo, tuvo avances importantes que derivaron en los allanamientos de esta noche.

Como se dijo, además en San Isidro se allanó la casa de una amiga de la jueza “bajo sospecha; en Saavedra se hizo un procedimiento en La Doble, y en Villa Martelli, en Vicente López, se realizó un procedimiento en la productora Feel Co.

Los otros tres allanamientos, en Olivos, Vicente López, y Villa Urquiza, corresponden a los domicilios de los responsables de las productoras y la casa de una persona identificada como el “camarógrafo” que filmó escenas del debate cuando no tenía la autorización para hacerlo, pero lo habría hecho “habilitado” por la jueza Makintach, según creen los investigadores del caso a partir de las declaraciones testimoniales incorporadas en el expediente.

En el expediente donde se investiga a la jueza Makintach, que integra el TOC N°2 de San Isidro, pero se sumó al TOC N°3 para el juicio de Maradona, el abogado Fernando Burlando, representante de Dalma y Gianinna Maradona, fue aceptado como particular damnificado.

Lo mismo sucedió con el abogado Rodolfo Baqué, quien junto con su colega Martín de Vargas fue apartado de la defensa del enfermero Ricardo Almirón en la segunda audiencia del juicio.

En las últimas horas, la productora de contenidos audiovisuales Pegsa, cuyo presidente es el excapitán de Los Pumas Agustín Pichot y donde Juan Makintach, hermano de la magistrada es director general ejecutivo, negó cualquier vínculo con la producción de un documental sobre el juicio o la muerte de Maradona.

“Ante versiones que han circulado recientemente, desde Pegsa queremos aclarar que nuestra productora no ha realizado ni está realizando grabaciones de imágenes en el tribunal donde se lleva adelante el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona. La noticia de que hubo un equipo de Pegsa dentro del tribunal registrando imágenes del juicio es completamente falsa. Asimismo, queremos destacar que todas las producciones desarrolladas por Pegsa se realizan bajo estrictos protocolos profesionales, que incluyen la obtención de autorizaciones legales, cesiones de derechos, permisos de filmación y liberación de contenidos, entre otras formalidades necesarias al momento de producir contenido”, se afirmó en el citado comunicado de prensa.