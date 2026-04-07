Imputaron a seis jugadoras de hockey por un “bautismo” con connotaciones sexuales

MENDOZA.- Seis de las diez jugadoras del plantel de primera de hockey sobre césped del club Alemán, de esta provincia, fueron imputadas formalmente hoy por abuso sexual simple agravado por el número de participantes en el contexto de un “bautismo” a juveniles que habían debutado en el primer equipo.

Una de esas adolescentes, que tenía 16 años en el momento del hecho, ocurrido hace casi tres años, denunció que ese “ritual de iniciación” consistió en una serie de situaciones impúdicas dentro del vestuario, “pruebas” con evidente contenido sexual.

Otras cuatro jugadoras señaladas enfrentarán la audiencia imputativa la próxima semana, según pudo saber LA NACION.

Además de lo impropio de la situación, que se convirtió en una suerte de calvario para la denunciante, uno de los aspectos llamativos del caso es que el expediente había sido archivado el año pasado por una fiscal que había considerado que no había encuadre de delito penal posible por “no haber habido contacto físico directo”.

En los últimos meses una revisión del órgano judicial superior decidió la reapertura del caso, lo que generó todo tipo de repercusiones, argumentos y suspicacias de un lado y del otro.

A finales de 2025 un juez de Garantías sostuvo que las conductas analizadas no podían ser consideradas “neutras”, de modo que el Ministerio Público Fiscal se vio obligado a avanzar y deberá reconsiderar si el hecho reviste gravedad y, eventualmente, cuál sería el encuadre legal definitivo tras la imputación de hoy.

Entrada del club Alemán, de Mendoza

El fiscal jefe, Alejandro Iturbide, por orden de la fiscal adjunta de la Procuración, María Paula Quiroga, estableció que los hechos ocurridos el 21 de abril de 2023 deben encuadrarse como “abuso sexual simple agravado por la participación de dos o más personas”, según el artículo 119 del Código Penal, aunque inicialmente desde la instrucción se indicó que faltaban elementos para concretar la acusación, lo que evidencia tensiones internas y de criterio en el Ministerio Público Fiscal. En tanto, de manera paralela, avanzará en la Justicia civil una demanda millonaria, que rondaría los 100 millones de pesos.

En la actualidad, la causa penal es llevada adelante por el fiscal de Instrucción Mauro Perassi, luego del apartamiento de la fiscal Mercedes Moya, con quien compartía una visión similar de lo ocurrido, aunque ahora deberá seguir las instrucciones de sus superiores. Se espera que en los próximos días y semanas se realicen audiencias clave para definir el rumbo definitivo del expediente, que podría ir hacia la elevación a juicio o, incluso, a un nuevo archivo de la causa.

Por el momento, la imputación no contempla la detención de las jugadoras, por lo que seguirían en libertad el proceso en su contra. Sí se dispuso una prohibición de acercamiento a la menor, al tiempo que se ordenaron peritajes psicológicos a las acusadas, que estarán a cargo de profesionales del Cuerpo Médico Forense de la Justicia de Mendoza.

Club Alemán de Mendoza

El día de los hechos

Desde el inicio del caso −que tuvo sus marchas y contramarchas a la hora de presentar formalmente la denuncia en la Justicia por parte de los padres de la menor, por entonces jugadora de la quinta división del club−, los abogados de las acusadas han presentado planteos de nulidad y solicitado la suspensión de cualquier nueva medida de prueba hasta tanto se resuelvan aquellos recursos.

La denuncia efectuada por la familia de la adolescente, entonces de 16 años, describió situaciones humillantes y de alto contenido sexual grabadas con celulares sin su consentimiento durante el “bautismo” de bienvenida.

En el expediente se detalla lo que contó la chica ante las autoridades judiciales cuando era “debutante” en el equipo de primera y el impacto que le provocó el “violento bautismo” realizado en el baño del club por el grupo de jugadoras, de entre 18 y 29 años.

En su relato, la menor aseguró que le pidieron quedarse en corpiño y calza y cubrirse los pechos con hojas, además de colocarse en cuatro patas. Después, señaló que le vendaron los ojos con toallitas femeninas y le pusieron un hueso en la boca, con la orden de dirigirse hasta las duchas del vestuario. Luego, aseguró que la obligaron a gritar “gol” y le metieron una salchicha en la boca. Asimismo, le habrían puesto una morcilla entre la ropa interior y sus genitales, que no debía quitársela, lo que le generó incomodidad. Finalmente, la menor denunció que le arrojaron a la cara un preservativo con yogurt en su interior.

Todo está por verse en los tribunales provinciales, incluidos los argumentos que pondrá sobre la mesa la fiscalía de instrucción, que se vio obligada a imputar para reabrir el caso.

Entrada del club Alemán, de Mendoza

La defensa insiste con que hubo otras menores en el “ritual de iniciación” que no se percibieron como víctimas de un abuso y que otros testimonios indicaron que todas esas “bromas” son, en esos ámbitos, prácticas habituales, pero sin intenciones delictivas.

“Hay que esperar y ver cómo avanza el proceso y si se puede sostener la acusación con un encuadre penal. Por ahora lo que se advierte es que para reabrir la causa se necesitaba formalizar una imputación, pero todo puede quedar en veremos. Este caso no deja de abrir una puerta complicada hacia lo que pasa en escuelas y clubes con los jóvenes, porque siempre hay menores en las inferiores, y pueden no sentirse agraviados”, explicó a LA NACION una fuente de la Justicia mendocina.

De igual forma, fuentes allegadas a la institución ubicada en la comuna de Guaymallén consultadas por este diario reconocieron el impacto negativo que tuvo la denuncia y la importancia de que no vuelvan a repetirse este tipo de hechos, además de asegurar que se dieron charlas donde se trató el tema para evitar recurrencias.