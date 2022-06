Habló la madre del joven asesinado por su abuelo militar en Bahía Blanca: “Siempre fue violento”

Mariel Verna, la madre del joven de 29 años asesinado por su abuelo materno en la puerta de una vivienda en Bahía Blanca, dijo que el crimen fue “premeditado” y que su padre es “violento”. Además, aseguró que acosaba a su hijo a causa de una deuda económica.

La mujer es madre de Brian Alexis Batalla Verna, quien murió producto de los cinco disparos del imputado Domingo Faustino Berna, de 76 años. El hecho sucedió el lunes pasado, en una propiedad ubicada en Cobian al 600, y quedó registrado por una cámara de seguridad.

Aquel día, se produjo una discusión familiar entre el joven y su abuelo. Después de que Batalla Verna le pateara la puerta al hombre de 76 años, este le disparó y le provocó la muerte a su nieto.

En declaraciones a la prensa, la madre de la víctima apuntó contra su propio padre. ”Yo sé que la decisión de lo que pasó de mi padre fue premeditada”, sostuvo. “Cerró el portón, fue a buscar el arma y le dijo a mi mamá que cierre la puerta”, relató.

”Ahí paso todo y yo lo vi, nadie me lo transmitió”. Verna dijo que su padre “siempre fue violento, imponente y aplicando su profesión contra todo, tanto en la vida diaria, en la familia, en todo”, dijo en referencia a su carrera de militar.

“Yo no me trataba ni con él ni con mi madre. Siempre su concepto era que yo era la culpable de lo que le pasaba a mi hijo”, señaló Verna, ya que su hijo fue diagnosticado con un trastorno de personalidad y de conducta.

”Brian es mi vida, a pesar de tener sus problemitas nerviosos y desde los seis años ha sido atendido con un neurólogo en Buenos Aires. Fue atendido en la adolescencia, siempre fue tratado y debía estar medicado psiquiátricamente”.

”Yo me mudé acá y mis padres le retiraron la medicación, la culpa de que mi hijo sea así era toda mía, siempre me culparon de que mi hijo era así por culpa mía”, comentó, al referirse al tiempo cuando su hijo debió vivir con sus padres.

”Mis padres no asumieron nunca que mi hijo está enfermo mentalmente, el diagnóstico de mi hijo son trastornos de personalidad y de conducta. No estaba tratado porque era mayor de edad y no lo podía obligar a tratarse”, agregó.

Mariel Verna dijo que su padre siempre fue "violento"

”Él requería de una medicación para controlarse. No era malo, era bueno hijo. Ha tenido sus problemas de conducta, pero lo traté y en ningún momento lo abandoné”, aseguró.

El asesino es un militar retirado y actual presidente de la Sociedad de Fomento del barrio Rosendo López. Fue apresado e imputado por homicidio calificado por el vínculo y por ser cometido con un arma de fuego, “habiéndose excedido en la legítima defensa que estaba ejerciendo”. Sin embargo, fue liberado ayer después de negarse a declarar. La Justicia tuvo en cuenta su edad para concederle este beneficio.

Las grabaciones del hecho muestran dos momentos. En la parte inicial, el nieto llega a la casa de su abuelo y lo ataca primero con un palo y después con los puños. Mientras tanto, una mujer -que sería la novia- intenta que el joven pare con su accionar y se vaya, tironea de su ropa y se cae al piso. Con el hombre ya dentro de la vivienda, el nieto comienza a patear la puerta y lo hace en reiteradas ocasiones. Entonces su abuelo vuelve a salir y le dispara.

Por un llamado al servicio de emergencias 911, integrantes del Comando de Patrullas y personal de la comisaría 4ta. acudieron al lugar, con jurisdicción en la zona, quienes hallaron tendido en el piso el cuerpo del joven de 29 años.

La autopsia determinó que Verna recibió “cinco disparos de arma de fuego en la región abdominal, tórax, cuello, mejilla y hombro”.