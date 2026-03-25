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El drama de un vecino del depósito de garrafas que explotó en Mariano Acosta: “Se acaba de caer el techo de mi casa”

Ezequiel dialogó con LN+ y relató el doloroso momento que vive su familia; “Salimos con lo puesto”, señaló tras advertir que se olvidaron hasta el alimento de su bebé; tres empleados del lugar debieron ser trasladados con quemaduras

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Incendio en un depósito de garrafas en Mariano Acosta
Incendio en un depósito de garrafas en Mariano AcostaCaptura LN+

Un incendio de gran magnitud se produjo en las primeras horas de este miércoles en un depósito de garrafas en Mariano Acosta, partido de Merlo, en el oeste del conurbano bonaerense. “Me acaban de avisar que se cayó el techo de mi casa”, expresó Ezequiel, un vecino de la zona, en diálogo con LN+, al tiempo que se escuchaba el llanto de su esposa de fondo.

Incendio en un depósito de garrafas en Mariano Acosta: reportan explosiones
Incendio en un depósito de garrafas en Mariano Acosta: reportan explosiones

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