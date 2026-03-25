Video | Impactante incendio en un depósito en Mariano Acosta: se registran explosiones y una gran columna de humo

Un incendio de gran magnitud comenzó a desarrollarse en las primeras horas de este miércoles en un depósito de garrafas en Mariano Acosta, partido de Merlo, oeste del conurbano bonaerense, y continuaba activo esta mañana. En la zona se registraron múltiples explosiones y una densa columna de humo era visible desde distintos puntos de la ciudad de Buenos Aires. “Vuelan garrafas por todos lados”, advirtieron vecinos.

Según pudo saber LA NACION, hasta el momento tres empleados del predio fueron trasladados con quemaduras leves a la Clínica Paredes. En el lugar trabajan siete dotaciones de bomberos para contener las llamas. A pocos metros del predio funciona un jardín de infantes.

“Estamos a 15 cuadras, con miedo, con incertidumbre de saber qué va a pasar con nuestra casa. Tuvimos que irnos. Puede pasar una desgracia en cualquier momento. Están volando las garrafas", aseguró Ezequiel, uno de los vecinos afectados, en diálogo con LN+.

El hombre aseguró que el depósito es un inmueble que no se encuentra preparado para acopiar garrafas y consideró que se trata de “algo improvisado”. “El dueño es un laburante, uno más del barrio, pero uno a veces laburando tiene que mirar para el costado y ver si afecta a más personas”, remarcó.

Impactante incendio en un depósito en Mariano Acosta: se oyen explosiones

Otro vecino habló con LN+ y aseguró que unas cinco viviendas cercanas también resultaron afectadas por el fuego. “A uno de los vecinos le cayó un pedazo de garrafa en la cabeza, lo llevaron a un hospital. Teníamos una escuela cerca que fue evacuada y se suspendieron las clases por las dudas“, detalló Ramón, afectado de la zona.

“La zona fue evacuada pero la gente no entiende, no respeta nada… Está Transito y policía evacuando todo, pero la gente se mete en el incendio más o menos. Hay casas que se partieron, pedazos de garrafas en los techos: fue impresionante las explosiones que había", añadió en diálogo con LN+ y coincidió con el relato de otros vecinos: “A 300 metros volaban garrafas enteras, los pedazos de 30 metros por 30 metros pesaban 5 kilos y volaban hasta casi a casi 500 metros".

Fuentes policiales indicaron a este diario que las primeras denuncias ingresaron en la comisaría sexta de Merlo. Al arribar, los efectivos constataron que el fuego se desarrollaba en un depósito ubicado sobre la calle Constituyentes, entre Bustillo y Colombres.

Incendio en un depósito de garrafas en Mariano Acosta: reportan explosiones

De acuerdo con los testimonios, las explosiones comenzaron antes de las 7. “Vibraba todo y el ruido era muy fuerte”, señalaron.

Cerca de las 8, dotaciones de bomberos trabajaban en el lugar para contener las llamas, tarea que continuaba con el correr de las horas, informó Sergio Ravelli, jefe de Bomberos y Defensa Civil de Merlo, en declaraciones televisivas. “Los heridos ya están siendo asistidos”, agregó y confirmó que los vecinos se autoevacuaron.

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