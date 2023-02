Habló uno de los turistas argentinos asaltados en Chile y reveló qué hacía cuando fue golpeado por los adolescentes

escuchar

Un día después de que trascendiera el video que muestra cómo un grupo de seis adolescentes asaltaron brutalmente a turistas argentinos en las inmediaciones del Mall Marina Arauco, en Viña del Mar, Chile, Ariel Mansilla, una de las víctimas, habló sobre lo ocurrido y aseguró: “La hemos sacado muy barata”. Asimismo, reveló qué hacían con su pareja cuando fueron golpeados por la banda y se quejó por el aumento de la inseguridad en la zona comercial del vecino país.

En declaraciones a Canal 10, el hombre, que trabaja como periodista en Multimedio SRT, dijo respecto del episodio que vivió el 14 de febrero: “La hemos sacado muy barata. Todo empezó porque vimos que estaban atacando una tienda Ripley con piedras. Me quedé un segundo parado mirando y me agarran”.

En uno de los videos del hecho, que se viralizó a través de las redes sociales, se observa cómo Mansilla fue sorprendido por la espalda y arrojado al suelo con rapidez por uno de los delincuentes, todos menores de edad, mientras que un cómplice le pegó una feroz patada a su esposa en el pecho.

Brutal asalto a turistas argentinos en Chile

“Siempre he venido a vacacionar a Chile y a todo el mundo le decía que era un lugar seguro. Pero según me han contado, hace 3 años que es otra cosa, no hay respeto a los carabineros, hay mucha inseguridad”, afirmó Mansilla, que al igual que su pareja sufrió el robo de un reloj, un celular y una cadena de oro.

“Lo que más impotencia da es que nadie te ayuda tampoco, todos los de las tiendas lo veían y nadie hizo nada”, remató.

Lo dicho por el hombre quedó reflejado en otro de los videos del robo, en el que se escucha cómo su esposa reprochó a varios testigos, entre ellos un policía, su inacción ante lo que acababa de suceder frente a sus ojos. “¡Carajo! No entiendo. Lo están viendo No puede ser. No se meten”, les gritó.

“Acciones legales más eficaces”

Según medios locales, los Carabineros reportaron que más de 20 menores fueron detenidos en los últimos 20 días en las inmediaciones del distrito comercial. La mayoría de ellos quedó en libertad, ya que tenían entre 13 y 17 años.

Frente al escenario mencionado, voceros del Mall Marina Arauco explicaron a Bio Bio Chile que el shopping evalúa “acciones legales más eficaces” para contribuir a la detención de los adolescentes que están detrás de la ola de asaltos registrados en la zona.

Fue como un “ataque sistemático”, indicó Juan Carlos Manríquez, abogado del Mall Marina, y definió así las operaciones de la banda criminal integrada por menos al menos 10 menores de edad. En tanto, la letrada Francisca Castro reconoció las dificultades del Ministerio Público para solicitar la internación provisoria de los jóvenes presuntamente responsables de los delitos de “intimidación”, “robo” o “violencia”.

La fuerza Carabineros, al detallar los delitos, reporta que se trata de robos por sorpresa con porte de arma blanca. Asimismo indicó que en las últimas semanas contabilizaron cerca de 140 controles de identidad.

